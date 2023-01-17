https://ria.ru/20230117/ratifikatsiya-1845462322.html

Госдума ратифицировала соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз

Госдума ратифицировала соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз - РИА Новости, 17.01.2023

Госдума ратифицировала соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз

Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:43

2023-01-17T13:43

2023-01-17T13:43

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства.Соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске и направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств - сторон договора о создании Союзного государства. Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок иностранцев и порядок действий стран, включая обмен информацией.Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу документа. Оно остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие."С учетом наличия в проекте федерального закона о ратификации отлагательной оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года", - указывается в документе.Также добавляется, что в рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ РФ и Белоруссии в пунктах пропуска.

https://ria.ru/20221224/eksport-1841102386.html

https://ria.ru/20230116/ucheniya-1845085103.html

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