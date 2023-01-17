https://ria.ru/20230117/pyaterochka-1845395430.html

"Пятерочка" проанализировала траты покупателей в новогодние каникулы

"Пятерочка" проанализировала траты покупателей в новогодние каникулы - РИА Новости, 17.01.2023

"Пятерочка" проанализировала траты покупателей в новогодние каникулы

Торговая сеть "Пятерочка" проанализировала траты покупателей, заказывавших продукты на дом с 1 по 10 января, и выяснила, что 1 января россияне выпили более 2000 РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:27

2023-01-17T12:27

2023-01-17T12:27

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МОСКВА, 17 янв – Пресс-служба Торговой сети "Пятерочка". Торговая сеть "Пятерочка" проанализировала траты покупателей, заказывавших продукты на дом с 1 по 10 января, и выяснила, что 1 января россияне выпили более 2000 литров газированных напитков типа колы и более тысячи банок энергетика. А самыми востребованными продуктами на каникулах стали картофель, капуста и мандарины.Вот уже второй год подряд лидерами по популярности в первый день нового года становятся картофель (заказали 2,5 тонны), мандарины (2 тонны), бананы (более тонны в первый день января), напитки типа кола в двухлитровых бутылках и энергетик в банках (оба напитка – около 1000 штук за день).В первые дни года россияне начали готовить "непраздничные" блюда: в число лидеров продаж за 1-8 января, наряду с мандаринами (продано почти 55 тонн за 8 дней) и бананами (более 40 тонн), вошли картофель (более 100 тонн), белокочанная капуста (около 50 тонн) и охлажденные тушки цыплят-бройлеров (более 30 тонн). В 2022 году лидеры были практически те же, только вместо цыплят в топ-5 был репчатый лук – его тогда продали почти 800 килограммов. По всем этим категориям также зафиксирован заметный рост продаж.С началом рабочих будней, 9-10 января, лидеры почти не изменились: картофель (33 тонны за 2 дня) и капуста (19 тонн). Кроме того, в топ продуктов вошли сахар-песок (17 тонн), бананы (15 тонн) и мандарины (14 тонн). В нынешнем году продажи этих товаров выросли на 10-15% по сравнению с 2022 годом.Выход россиян на работу сказался и на потреблении воды, чая, кофе и печенья. Продажи в этих категориях выросли:Часть россиян все же решила после праздников переключиться на здоровый образ жизни. Об этом свидетельствует рост продаж в категории "товары для здорового питания". Так, 8 января этих товаров заказали почти 1,2 тонны, а 9-10 января спрос на них вырос на 40%. По сравнению с 2022 годом популярность ЗОЖ-продуктов выросла на 37%.Эксперты выделили регионы, ставшие лидерами по продажам отдельных категорий товаров. Кофе чаще всего заказывали в Москве, чай – в Иркутской области, а товары для ЗОЖ – в Санкт-Петербурге.Активнее всего доставку продуктов заказывали в последние дни каникул:Аналитики "Пятёрочки" подчеркивают, что рост числа заказов на доставку продуктов в период с 1 по 10 января лишь незначительно превысил ожидания, о каком-либо ажиотажном спросе или нехватке тех или иных товаров говорить не приходится.Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы