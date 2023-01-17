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Госдума рассмотрит проект о выходе из договоров СЕ в приоритетном порядке - РИА Новости, 17.01.2023
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Госдума рассмотрит проект о выходе из договоров СЕ в приоритетном порядке
Госдума рассмотрит проект о выходе из договоров СЕ в приоритетном порядке - РИА Новости, 17.01.2023
Госдума рассмотрит проект о выходе из договоров СЕ в приоритетном порядке
Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о прекращении действия в РФ договоров Совета Европы, документ "сбросит бремя мнимой демократии", заявил... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:52
2023-01-17T19:52
россия
госдума рф
адальби шхагошев
совет европы
единая россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о прекращении действия в РФ договоров Совета Европы, документ "сбросит бремя мнимой демократии", заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в России, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ. Говоря о документе, политик отметил, что "законопроект придает двойную силу Конституции РФ", и добавил, что "бремя мнимой демократии сброшено".
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россия, госдума рф, адальби шхагошев, совет европы, единая россия
Россия, Госдума РФ, Адальби Шхагошев, Совет Европы, Единая Россия
19:52 17.01.2023
 
Госдума рассмотрит проект о выходе из договоров СЕ в приоритетном порядке

В Госдуме заявили о приоритетном рассмотрении проекта о выходе из договоров Совета Европы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о прекращении действия в РФ договоров Совета Европы, документ "сбросит бремя мнимой демократии", заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия").
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в России, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ.
"Он будет приоритетным законопроектом, уверен, Госдума примет этот проект консолидировано", - подчеркнул Шхагошев.
Говоря о документе, политик отметил, что "законопроект придает двойную силу Конституции РФ", и добавил, что "бремя мнимой демократии сброшено".
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РоссияГосдума РФАдальби ШхагошевСовет ЕвропыЕдиная Россия
 
 
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