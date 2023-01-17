https://ria.ru/20230117/proekt-1845584907.html

Госдума рассмотрит проект о выходе из договоров СЕ в приоритетном порядке

Госдума рассмотрит проект о выходе из договоров СЕ в приоритетном порядке - РИА Новости, 17.01.2023

Госдума рассмотрит проект о выходе из договоров СЕ в приоритетном порядке

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о прекращении действия в РФ договоров Совета Европы, документ "сбросит бремя мнимой демократии", заявил... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:52

2023-01-17T19:52

2023-01-17T19:52

россия

госдума рф

адальби шхагошев

совет европы

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148642/71/1486427126_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_b219164acc839576088f9fe3b2d1aa49.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о прекращении действия в РФ договоров Совета Европы, документ "сбросит бремя мнимой демократии", заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ("Единая Россия"). Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных договоров Совета Европы в России, в частности, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ. Говоря о документе, политик отметил, что "законопроект придает двойную силу Конституции РФ", и добавил, что "бремя мнимой демократии сброшено".

https://ria.ru/20221213/espch-1838371422.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, адальби шхагошев, совет европы, единая россия