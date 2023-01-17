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Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи
Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи - РИА Новости, 17.01.2023
Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи
Возгорание, которое произошло на кровле жилого дома в Сочи, локализовано на 160 "квадратах", сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:37
2023-01-17T16:37
2023-01-17T16:37
происшествия
сочи
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краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Возгорание, которое произошло на кровле жилого дома в Сочи, локализовано на 160 "квадратах", сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар на площади 120 квадратных метров произошел на улице Политехническая, близ которой расположены основные крупные санатории курорта. "В 16.16 локализация возгорания на площади 160 квадратных метров", - сказали в ведомстве. На месте продолжают работать 15 спасателей, для тушения огня используются пять единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20230116/pozhar-1845252681.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи
В ГУ МЧС сообщили, что спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи