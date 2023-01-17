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Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи - РИА Новости, 17.01.2023
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Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи
Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи - РИА Новости, 17.01.2023
Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи
Возгорание, которое произошло на кровле жилого дома в Сочи, локализовано на 160 "квадратах", сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:37
2023-01-17T16:37
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Возгорание, которое произошло на кровле жилого дома в Сочи, локализовано на 160 "квадратах", сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар на площади 120 квадратных метров произошел на улице Политехническая, близ которой расположены основные крупные санатории курорта. "В 16.16 локализация возгорания на площади 160 квадратных метров", - сказали в ведомстве. На месте продолжают работать 15 спасателей, для тушения огня используются пять единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:37 17.01.2023
 
Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи

В ГУ МЧС сообщили, что спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Возгорание, которое произошло на кровле жилого дома в Сочи, локализовано на 160 "квадратах", сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Пожар на площади 120 квадратных метров произошел на улице Политехническая, близ которой расположены основные крупные санатории курорта.
"В 16.16 локализация возгорания на площади 160 квадратных метров", - сказали в ведомстве.
На месте продолжают работать 15 спасателей, для тушения огня используются пять единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 16:59
При пожаре в 11-этажном доме во Владивостоке спасли почти сорок человек
 
ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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