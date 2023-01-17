https://ria.ru/20230117/pozhar-1845532185.html

Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи

Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи - РИА Новости, 17.01.2023

Спасатели локализовали пожар на крыше жилого дома в Сочи

Возгорание, которое произошло на кровле жилого дома в Сочи, локализовано на 160 "квадратах", сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:37

2023-01-17T16:37

2023-01-17T16:37

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 17 янв – РИА Новости. Возгорание, которое произошло на кровле жилого дома в Сочи, локализовано на 160 "квадратах", сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пожар на площади 120 квадратных метров произошел на улице Политехническая, близ которой расположены основные крупные санатории курорта. "В 16.16 локализация возгорания на площади 160 квадратных метров", - сказали в ведомстве. На месте продолжают работать 15 спасателей, для тушения огня используются пять единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20230116/pozhar-1845252681.html

сочи

россия

краснодарский край

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2023

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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)