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В Чебоксарах сгорел маршрутный автобус - РИА Новости, 17.01.2023
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В Чебоксарах сгорел маршрутный автобус
В Чебоксарах сгорел маршрутный автобус - РИА Новости, 17.01.2023
В Чебоксарах сгорел маршрутный автобус
Маршрутный автобус сгорел в Чебоксарах утром во вторник, люди успели эвакуироваться, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:08
2023-01-17T10:08
происшествия
чебоксары
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
iveco
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Маршрутный автобус сгорел в Чебоксарах утром во вторник, люди успели эвакуироваться, сообщает прокуратура Чувашии. "По предварительной информации, около 8.50 в МЧС поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса №101 марки Iveco на кольце по проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, которые погасили возгорание. Все пассажиры автобуса успели его своевременно покинуть", - говорится в сообщении. Прокуратура Ленинского района Чебоксар проводит проверку исполнения законов в ходе пассажирских перевозок. "В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям эксплуатирующей и обслуживающей данный автобусный маршрут организации – ООО "Автолидер". При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230116/avtobus-1845134521.html
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происшествия, чебоксары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), iveco
Происшествия, Чебоксары, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Iveco
10:08 17.01.2023
 
В Чебоксарах сгорел маршрутный автобус

В Чебоксарах сгорел автобус, пассажиры успели эвакуироваться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Маршрутный автобус сгорел в Чебоксарах утром во вторник, люди успели эвакуироваться, сообщает прокуратура Чувашии.
"По предварительной информации, около 8.50 в МЧС поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса №101 марки Iveco на кольце по проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, которые погасили возгорание. Все пассажиры автобуса успели его своевременно покинуть", - говорится в сообщении.
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В Нижегородской области за сутки сгорели два пассажирских автобуса
Прокуратура Ленинского района Чебоксар проводит проверку исполнения законов в ходе пассажирских перевозок.
"В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям эксплуатирующей и обслуживающей данный автобусный маршрут организации – ООО "Автолидер". При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияЧебоксарыМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Iveco
 
 
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