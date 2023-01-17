https://ria.ru/20230117/pozhar-1845373496.html
В Чебоксарах сгорел маршрутный автобус
В Чебоксарах сгорел маршрутный автобус - РИА Новости, 17.01.2023
В Чебоксарах сгорел маршрутный автобус
Маршрутный автобус сгорел в Чебоксарах утром во вторник, люди успели эвакуироваться, сообщает прокуратура Чувашии. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:08
2023-01-17T10:08
2023-01-17T10:08
происшествия
чебоксары
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
iveco
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 янв - РИА Новости. Маршрутный автобус сгорел в Чебоксарах утром во вторник, люди успели эвакуироваться, сообщает прокуратура Чувашии. "По предварительной информации, около 8.50 в МЧС поступило сообщение о возгорании маршрутного автобуса №101 марки Iveco на кольце по проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, которые погасили возгорание. Все пассажиры автобуса успели его своевременно покинуть", - говорится в сообщении. Прокуратура Ленинского района Чебоксар проводит проверку исполнения законов в ходе пассажирских перевозок. "В ходе проверки будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям эксплуатирующей и обслуживающей данный автобусный маршрут организации – ООО "Автолидер". При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20230116/avtobus-1845134521.html
https://ria.ru/20221219/avtobus-1839662842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чебоксары, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), iveco
Происшествия, Чебоксары, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Iveco
В Чебоксарах сгорел маршрутный автобус
В Чебоксарах сгорел автобус, пассажиры успели эвакуироваться