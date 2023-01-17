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СМИ сообщили о шоколаде в посылке, из-за которой эвакуировали лицей в Ницце - РИА Новости, 17.01.2023
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СМИ сообщили о шоколаде в посылке, из-за которой эвакуировали лицей в Ницце
СМИ сообщили о шоколаде в посылке, из-за которой эвакуировали лицей в Ницце - РИА Новости, 17.01.2023
СМИ сообщили о шоколаде в посылке, из-за которой эвакуировали лицей в Ницце
В подозрительной посылке из России, из-за которой во вторник эвакуировали лицей во французской Ницце, оказался шоколад, сообщает Nice Matin. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:07
2023-01-17T18:07
ницца
россия
в мире
франция
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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. В подозрительной посылке из России, из-за которой во вторник эвакуировали лицей во французской Ницце, оказался шоколад, сообщает Nice Matin. Лицей Массена в Ницце был эвакуирован во вторник утром из-за подозрительной посылки. Отмечалось, что посылка, которая представляет собой картонную коробку, прибыла из Москвы, на ней была надпись на кириллице. Прибывшие на место саперы не обнаружили в коробке ничего взрывоопасного, учащиеся вернулись к занятиям. По данным издания, выяснилось, что в коробке был шоколад.
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ницца, россия, в мире, франция
Ницца, Россия, В мире, Франция
18:07 17.01.2023
 
СМИ сообщили о шоколаде в посылке, из-за которой эвакуировали лицей в Ницце

Nice Matin: в посылке из России, из-за которой эвакуировали лицей в Ницце, был шоколад

© AP Photo / Michel EulerСотрудники французской полиции
Сотрудники французской полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Michel Euler
Сотрудники французской полиции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. В подозрительной посылке из России, из-за которой во вторник эвакуировали лицей во французской Ницце, оказался шоколад, сообщает Nice Matin.
Лицей Массена в Ницце был эвакуирован во вторник утром из-за подозрительной посылки. Отмечалось, что посылка, которая представляет собой картонную коробку, прибыла из Москвы, на ней была надпись на кириллице. Прибывшие на место саперы не обнаружили в коробке ничего взрывоопасного, учащиеся вернулись к занятиям.
По данным издания, выяснилось, что в коробке был шоколад.
Здание посольства России в Риге, Латвия - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 18:35
Полиция Латвии сообщила о вызове в посольство России из-за посылки
 
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