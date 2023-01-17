https://ria.ru/20230117/posylka-1845566673.html

СМИ сообщили о шоколаде в посылке, из-за которой эвакуировали лицей в Ницце

СМИ сообщили о шоколаде в посылке, из-за которой эвакуировали лицей в Ницце - РИА Новости, 17.01.2023

СМИ сообщили о шоколаде в посылке, из-за которой эвакуировали лицей в Ницце

В подозрительной посылке из России, из-за которой во вторник эвакуировали лицей во французской Ницце, оказался шоколад, сообщает Nice Matin. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T18:07

2023-01-17T18:07

2023-01-17T18:07

ницца

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ПАРИЖ, 17 янв - РИА Новости. В подозрительной посылке из России, из-за которой во вторник эвакуировали лицей во французской Ницце, оказался шоколад, сообщает Nice Matin. Лицей Массена в Ницце был эвакуирован во вторник утром из-за подозрительной посылки. Отмечалось, что посылка, которая представляет собой картонную коробку, прибыла из Москвы, на ней была надпись на кириллице. Прибывшие на место саперы не обнаружили в коробке ничего взрывоопасного, учащиеся вернулись к занятиям. По данным издания, выяснилось, что в коробке был шоколад.

https://ria.ru/20230104/posylka-1843073393.html

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2023

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ницца, россия, в мире, франция