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В Киеве заявили о крупном поражении украинской разведки от России - РИА Новости, 17.01.2023
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В Киеве заявили о крупном поражении украинской разведки от России
В Киеве заявили о крупном поражении украинской разведки от России - РИА Новости, 17.01.2023
В Киеве заявили о крупном поражении украинской разведки от России
Главное разведывательное управление не смогло предупредить Владимира Зеленского о новых ракетных ударах по стратегическим объектам Украины, заявил экс-советник... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:15
2023-01-17T19:05
политика
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главное разведывательное управление не смогло предупредить Владимира Зеленского о новых ракетных ударах по стратегическим объектам Украины, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.По его словам, чиновники и правительство всеми силами пытаются отвлечь внимание населения от ударов по Киеву, Киевской области и по критически важным энергетическим объектам."Они выведены из строя. Практически система еле держится сейчас. Если [начнутся] морозы, все полностью рухнет", — резюмировал Соскин.Российская армия начала уничтожать критическую инфраструктуру Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября, за которым, по оценке Москвы, стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся исключительно по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230117/mediki-1845337396.html
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политика, россия, украина, киев
Политика, Россия, Украина, Киев
18:15 17.01.2023 (обновлено: 19:05 17.01.2023)
 
В Киеве заявили о крупном поражении украинской разведки от России

Экс-советник Кучмы Соскин сообщил о крупном поражении украинской разведки от России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главное разведывательное управление не смогло предупредить Владимира Зеленского о новых ракетных ударах по стратегическим объектам Украины, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Разведка ничего не доложила. Где это Главное разведуправление, где этот (глава ГУР МО Украины Кирилл. — Прим. ред.) Буданов? [Они ничего не знали о том], что готовится удар ракетами, что они спокойно долетают до Киева, до Львова, до Луцка, до Житомира, до Ровно", — посетовал эксперт.

По его словам, чиновники и правительство всеми силами пытаются отвлечь внимание населения от ударов по Киеву, Киевской области и по критически важным энергетическим объектам.
"Они выведены из строя. Практически система еле держится сейчас. Если [начнутся] морозы, все полностью рухнет", — резюмировал Соскин.
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Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед армией стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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