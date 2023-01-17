https://ria.ru/20230117/pomosch-1845580085.html
Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине
Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине - РИА Новости, 17.01.2023
Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине
С начала конфликта на Украине правительство Испании выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву, сказал во вторник премьер-министр королевства... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:09
2023-01-17T19:09
2023-01-17T19:09
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испания
педро санчес
украина
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МАДРИД, 17 янв - РИА Новости. С начала конфликта на Украине правительство Испании выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву, сказал во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. "В прошлом году Испания создала крупнейший в своей истории пакет гуманитарной помощи для украинского народа, предоставив военную поддержку (стране) на сумму более 300 миллионов евро", — сказал он. Премьер-министр напомнил, что Испания также предоставила временную защиту более 150 тысячам украинским беженцам. К тому же он обратил внимание на то, что его страна и дальше будет поддерживать Киев. "Президент Зеленский, мы прикроем вашу спину", — заключил Санчес. На прошлой неделе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованные солдаты без военной подготовки. В декабре сообщалось, что Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, в среднем 400 украинских военнослужащих каждые два месяца в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке.
https://ria.ru/20230117/pomosch-1845538984.html
https://ria.ru/20230117/zelenskiy-1845512305.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, педро санчес, украина
В мире, Испания, Педро Санчес, Украина
Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине
Премьер Испании Санчес заявил о выделении Украине более 300 миллионов евро военной помощи
МАДРИД, 17 янв - РИА Новости. С начала конфликта на Украине правительство Испании выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву, сказал во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
"В прошлом году Испания создала крупнейший в своей истории пакет гуманитарной помощи для украинского народа, предоставив военную поддержку (стране) на сумму более 300 миллионов евро", — сказал он.
Премьер-министр напомнил, что Испания также предоставила временную защиту более 150 тысячам украинским беженцам. К тому же он обратил внимание на то, что его страна и дальше будет поддерживать Киев.
"Президент Зеленский, мы прикроем вашу спину", — заключил Санчес.
На прошлой неделе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованные солдаты без военной подготовки. В декабре сообщалось, что Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, в среднем 400 украинских военнослужащих каждые два месяца в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке.