https://ria.ru/20230117/pomosch-1845580085.html

Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине

Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине - РИА Новости, 17.01.2023

Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине

С начала конфликта на Украине правительство Испании выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву, сказал во вторник премьер-министр королевства... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:09

2023-01-17T19:09

2023-01-17T19:09

в мире

испания

педро санчес

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/25773/47/257734729_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_386ffadbf0d64d91b45b6d8158c86326.jpg

МАДРИД, 17 янв - РИА Новости. С начала конфликта на Украине правительство Испании выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву, сказал во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. "В прошлом году Испания создала крупнейший в своей истории пакет гуманитарной помощи для украинского народа, предоставив военную поддержку (стране) на сумму более 300 миллионов евро", — сказал он. Премьер-министр напомнил, что Испания также предоставила временную защиту более 150 тысячам украинским беженцам. К тому же он обратил внимание на то, что его страна и дальше будет поддерживать Киев. "Президент Зеленский, мы прикроем вашу спину", — заключил Санчес. На прошлой неделе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованные солдаты без военной подготовки. В декабре сообщалось, что Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, в среднем 400 украинских военнослужащих каждые два месяца в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке.

https://ria.ru/20230117/pomosch-1845538984.html

https://ria.ru/20230117/zelenskiy-1845512305.html

испания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, испания, педро санчес, украина