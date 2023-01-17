Рейтинг@Mail.ru
Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/pomosch-1845580085.html
Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине
Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине - РИА Новости, 17.01.2023
Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине
С начала конфликта на Украине правительство Испании выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву, сказал во вторник премьер-министр королевства... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:09
2023-01-17T19:09
в мире
испания
педро санчес
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25773/47/257734729_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_386ffadbf0d64d91b45b6d8158c86326.jpg
МАДРИД, 17 янв - РИА Новости. С начала конфликта на Украине правительство Испании выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву, сказал во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. "В прошлом году Испания создала крупнейший в своей истории пакет гуманитарной помощи для украинского народа, предоставив военную поддержку (стране) на сумму более 300 миллионов евро", — сказал он. Премьер-министр напомнил, что Испания также предоставила временную защиту более 150 тысячам украинским беженцам. К тому же он обратил внимание на то, что его страна и дальше будет поддерживать Киев. "Президент Зеленский, мы прикроем вашу спину", — заключил Санчес. На прошлой неделе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованные солдаты без военной подготовки. В декабре сообщалось, что Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, в среднем 400 украинских военнослужащих каждые два месяца в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке.
https://ria.ru/20230117/pomosch-1845538984.html
https://ria.ru/20230117/zelenskiy-1845512305.html
испания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25773/47/257734729_39:0:608:427_1920x0_80_0_0_88e1d7ee014604e3171bd3e6f0c205bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, педро санчес, украина
В мире, Испания, Педро Санчес, Украина
19:09 17.01.2023
 
Испания выделила более 300 миллионов евро на военную помощь Украине

Премьер Испании Санчес заявил о выделении Украине более 300 миллионов евро военной помощи

© Flickr / GonchoAФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Flickr / GonchoA
Флаг Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 17 янв - РИА Новости. С начала конфликта на Украине правительство Испании выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву, сказал во вторник премьер-министр королевства Педро Санчес, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
"В прошлом году Испания создала крупнейший в своей истории пакет гуманитарной помощи для украинского народа, предоставив военную поддержку (стране) на сумму более 300 миллионов евро", — сказал он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 17:02
ЕК планирует ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро помощи
Премьер-министр напомнил, что Испания также предоставила временную защиту более 150 тысячам украинским беженцам. К тому же он обратил внимание на то, что его страна и дальше будет поддерживать Киев.
"Президент Зеленский, мы прикроем вашу спину", — заключил Санчес.
На прошлой неделе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованные солдаты без военной подготовки. В декабре сообщалось, что Испания планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год, в среднем 400 украинских военнослужащих каждые два месяца в рамках модулей по базовой подготовке, обезвреживанию взрывных устройств, борьбе с самодельными взрывными устройствами, меткой стрельбе и парамедицинской подготовке.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 15:38
В Сети объяснили Зеленскому, какое будущее ждет Украину
 
В миреИспанияПедро СанчесУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала