https://ria.ru/20230117/pomosch-1845538984.html
ЕК планирует ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро помощи
ЕК планирует ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро помощи - РИА Новости, 17.01.2023
ЕК планирует ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро помощи
Еврокомиссия (ЕК) планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи, рассчитанного на 2023 РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T17:02
2023-01-17T17:02
2023-01-17T17:43
в мире
украина
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи, рассчитанного на 2023 год, говорится в ее релизе. "Выплаты Украине в рамках инструмента "Макрофинансовая помощь плюс" в размере 1,5 миллиарда евро в месяц продолжится с марта", - говорится в сообщении. Во вторник ЕК выделила стране первый транш из этого пакета на сумму 3 миллиарда евро. Средства призваны помочь Украине удовлетворить ее насущные краткосрочные потребности в финансировании, отмечается в релизе. Получение помощи должно сопровождаться проведением в стране реформ, кроме того, устанавливаются требованиями к отчетности "для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств", сообщили в ЕК. Ежемесячные перечисления будут зависеть от выполнения этих условий. Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС согласовали ее. Новая макрофинансовая помощь будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года. Объём этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, отмечала ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
https://ria.ru/20230117/zelenskiy-1845512305.html
https://ria.ru/20230116/pomosch-1845304764.html
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845460364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
17:02 17.01.2023 (обновлено: 17:43 17.01.2023)
ЕК планирует ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро помощи
ЕК планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов
БРЮССЕЛЬ, 17 янв - РИА Новости.
Еврокомиссия (ЕК) планирует с марта ежемесячно перечислять Украине по 1,5 миллиарда евро кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи, рассчитанного на 2023 год, говорится в ее релизе
.
"Выплаты Украине в рамках инструмента "Макрофинансовая помощь плюс" в размере 1,5 миллиарда евро в месяц продолжится с марта", - говорится в сообщении.
Во вторник ЕК выделила стране первый транш из этого пакета на сумму 3 миллиарда евро.
Средства призваны помочь Украине удовлетворить ее насущные краткосрочные потребности в финансировании, отмечается в релизе. Получение помощи должно сопровождаться проведением в стране реформ, кроме того, устанавливаются требованиями к отчетности "для обеспечения прозрачного и эффективного использования средств", сообщили в ЕК.
Ежемесячные перечисления будут зависеть от выполнения этих условий.
Еврокомиссия 9 ноября предложила новую программу макрофинансовой кредитной поддержки Украины на сумму до 18 миллиардов евро на 2023 год. Затем институты власти ЕС
согласовали ее.
Новая макрофинансовая помощь будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.
Объём этого пакета макрофинансовой поддержки является крупнейшим в истории Евросоюза, отмечала ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
.