https://ria.ru/20230117/pogoda-1845362448.html
В Красноярском крае ограничили движение на федеральной трассе из-за метели
В Красноярском крае ограничили движение на федеральной трассе из-за метели - РИА Новости, 17.01.2023
В Красноярском крае ограничили движение на федеральной трассе из-за метели
В Красноярском крае из-за сложных погодных условий на участке трассы Р-257 и нескольких автодорогах ограничили движение маршрутного транспорта и большегрузов,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:59
2023-01-17T08:59
2023-01-17T08:59
красноярский край
гибдд мвд рф
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 17 янв — РИА Новости. В Красноярском крае из-за сложных погодных условий на участке трассы Р-257 и нескольких автодорогах ограничили движение маршрутного транспорта и большегрузов, сообщает региональный главк ГИБДД. "В связи с неблагоприятными погодными условиями предварительно до 15:00 часов 17 января введено ограничение движения для маршрутного и грузового транспорта свыше 3,5 тонн на трассе Р-257 с 424-464 км, автодороге Минусинск – Курагино и Минусинск-Новоселово", - говорится в сообщении. В ведомстве не исключают, что введение ограничений возможно и на других участках краевых и федеральных трасс. Водителей попросили по возможности отказаться от дальних поездок. По информации ГИБДД, на дорогах сильный ветер, метель, плохая видимость.
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845339168.html
красноярский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, гибдд мвд рф, происшествия
Красноярский край, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В Красноярском крае ограничили движение на федеральной трассе из-за метели
В Красноярском крае ограничили движение на федеральной трассе Р-257 из-за метели