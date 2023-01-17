https://ria.ru/20230117/pogoda-1845358737.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 17.01.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

В Москве во вторник ожидается гололедица, небольшой снег и около 0 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:27

2023-01-17T08:27

2023-01-17T08:27

общество

михаил леус

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Москве во вторник ожидается гололедица, небольшой снег и около 0 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что во вторник погоду в столице будет формировать приближающийся с юго-запада теплый атмосферный фронт. "Погода облачная, пройдет небольшой снег переходящий в мокрый снег. На дорогах и тротуарах гололедица. В Москве около 0 градусов, на территории Московской области от минус 3 до плюс 2 градусов", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать, к вечеру барометры покажу 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20230116/pogoda-1844780279.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил леус, москва, московская область (подмосковье), погода