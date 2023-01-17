https://ria.ru/20230117/pogoda-1845339168.html
В Москве рассказали об аномальной погоде на Крещение
В Москве рассказали об аномальной погоде на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023
В Москве рассказали об аномальной погоде на Крещение
Температура в Москве на Крещение, 19 января, поднимется до плюс 5 градусов и будет близка к рекорду, такое потепление принесут воздушные массы из Алжира,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T03:33
2023-01-17T03:33
2023-01-17T04:09
общество
россия
москва
роман вильфанд
алжир (провинция)
гидрометцентр
праздник крещения господня
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Температура в Москве на Крещение, 19 января, поднимется до плюс 5 градусов и будет близка к рекорду, такое потепление принесут воздушные массы из Алжира, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, дневные температуры в четверг, 19 января, будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночные – от 1 до 3. По словам синоптика, такое повышение температуры связано с тем, что два барических образования – циклон к западу от центра европейской части России и антициклон к востоку – приводят к конвергенции (схождению) воздушных потоков с юга. Он пояснил, что именно это приведет к таким высоким температурам в четверг.
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общество, россия, москва, роман вильфанд, алжир (провинция), гидрометцентр, праздник крещения господня
Общество, Россия, Москва, Роман Вильфанд, Алжир (провинция), Гидрометцентр, Праздник Крещения Господня
03:33 17.01.2023 (обновлено: 04:09 17.01.2023)
В Москве рассказали об аномальной погоде на Крещение
Вильфанд: на Крещение воздушные массы из Африки принесут в Москву аномально теплую погоду
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Температура в Москве на Крещение, 19 января, поднимется до плюс 5 градусов и будет близка к рекорду, такое потепление принесут воздушные массы из Алжира, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Максимальная температура в Москве 19 января за весь период наблюдений была в 1927 году и составила минус 32 градуса, самая высокая температура была в 2007 году – плюс 6,3 градуса. В этом году рекорда не ждем, но, конечно, температура высокая, близкая к рекорду", – сказал Вильфанд.
По его словам, дневные температуры в четверг, 19 января, будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночные – от 1 до 3.
По словам синоптика, такое повышение температуры связано с тем, что два барических образования – циклон к западу от центра европейской части России и антициклон к востоку – приводят к конвергенции (схождению) воздушных потоков с юга.
"А вот 19 января – нечасто встречающаяся ситуация зимой. Воздушные массы будут не просто с юга, а из африканского континента – из Алжира", – сказал Вильфанд.
Он пояснил, что именно это приведет к таким высоким температурам в четверг.