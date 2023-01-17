https://ria.ru/20230117/pogoda-1845339168.html

В Москве рассказали об аномальной погоде на Крещение

В Москве рассказали об аномальной погоде на Крещение - РИА Новости, 17.01.2023

В Москве рассказали об аномальной погоде на Крещение

Температура в Москве на Крещение, 19 января, поднимется до плюс 5 градусов и будет близка к рекорду, такое потепление принесут воздушные массы из Алжира,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T03:33

2023-01-17T03:33

2023-01-17T04:09

общество

россия

москва

роман вильфанд

алжир (провинция)

гидрометцентр

праздник крещения господня

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Температура в Москве на Крещение, 19 января, поднимется до плюс 5 градусов и будет близка к рекорду, такое потепление принесут воздушные массы из Алжира, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, дневные температуры в четверг, 19 января, будут в диапазоне от 3 до 5 градусов, а ночные – от 1 до 3. По словам синоптика, такое повышение температуры связано с тем, что два барических образования – циклон к западу от центра европейской части России и антициклон к востоку – приводят к конвергенции (схождению) воздушных потоков с юга. Он пояснил, что именно это приведет к таким высоким температурам в четверг.

https://ria.ru/20230116/pogoda-1844780279.html

россия

москва

алжир (провинция)

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общество, россия, москва, роман вильфанд, алжир (провинция), гидрометцентр, праздник крещения господня