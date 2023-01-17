https://ria.ru/20230117/poezd-1845384629.html

На Урале поезд сбил женщину, пытавшуюся спасти собаку

На Урале поезд сбил женщину, пытавшуюся спасти собаку - РИА Новости, 17.01.2023

На Урале поезд сбил женщину, пытавшуюся спасти собаку

Грузовой поезд в Каменске-Уральском Свердловской области сбил женщину, которая пыталась спасти свою собаку на железнодорожных путях, сообщает Центральное... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:01

2023-01-17T11:01

2023-01-17T12:05

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Грузовой поезд в Каменске-Уральском Свердловской области сбил женщину, которая пыталась спасти свою собаку на железнодорожных путях, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ во вторник. По информации ведомства и уточнению СМИ, вечером 16 января 49-летняя женщина выгуливала свою собаку недалеко от железнодорожных путей, в момент приближающегося грузового состава питомец вырвался с поводка и кинулся на дорогу, за ним бросилась и хозяйка, которая в итоге сама попала под поезд. "Машинист грузового поезда сообщением "Екатеринбург – Оренбург" на девятом километре перегона Каменск-Уральский – Уаз применил экстренное торможение для предотвращения наезда на женщину, которая бежала за собакой в сторону железнодорожных путей, на сигналы большой громкости не реагировала. Наезд предотвратить не удалось", - говорится в сообщении. Пострадавшая направлена в больницу с травмами, обстоятельства происшествия выясняются, отметили в управлении. По информации СМИ, собака не пострадала.

https://ria.ru/20220813/poezd-1809343172.html

каменск-уральский

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, каменск-уральский, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)