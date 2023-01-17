https://ria.ru/20230117/poezd-1845384629.html
На Урале поезд сбил женщину, пытавшуюся спасти собаку
На Урале поезд сбил женщину, пытавшуюся спасти собаку - РИА Новости, 17.01.2023
На Урале поезд сбил женщину, пытавшуюся спасти собаку
Грузовой поезд в Каменске-Уральском Свердловской области сбил женщину, которая пыталась спасти свою собаку на железнодорожных путях, сообщает Центральное... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:01
2023-01-17T11:01
2023-01-17T12:05
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Грузовой поезд в Каменске-Уральском Свердловской области сбил женщину, которая пыталась спасти свою собаку на железнодорожных путях, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ во вторник. По информации ведомства и уточнению СМИ, вечером 16 января 49-летняя женщина выгуливала свою собаку недалеко от железнодорожных путей, в момент приближающегося грузового состава питомец вырвался с поводка и кинулся на дорогу, за ним бросилась и хозяйка, которая в итоге сама попала под поезд. "Машинист грузового поезда сообщением "Екатеринбург – Оренбург" на девятом километре перегона Каменск-Уральский – Уаз применил экстренное торможение для предотвращения наезда на женщину, которая бежала за собакой в сторону железнодорожных путей, на сигналы большой громкости не реагировала. Наезд предотвратить не удалось", - говорится в сообщении. Пострадавшая направлена в больницу с травмами, обстоятельства происшествия выясняются, отметили в управлении. По информации СМИ, собака не пострадала.
https://ria.ru/20220813/poezd-1809343172.html
каменск-уральский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, каменск-уральский, свердловская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:01 17.01.2023 (обновлено: 12:05 17.01.2023)
На Урале поезд сбил женщину, пытавшуюся спасти собаку
В Свердловской области поезд сбил женщину, пытавшуюся спасти свою собаку на путях
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости.
Грузовой поезд в Каменске-Уральском Свердловской области сбил женщину, которая пыталась спасти свою собаку на железнодорожных путях, сообщает
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ во вторник.
По информации ведомства и уточнению СМИ, вечером 16 января 49-летняя женщина выгуливала свою собаку недалеко от железнодорожных путей, в момент приближающегося грузового состава питомец вырвался с поводка и кинулся на дорогу, за ним бросилась и хозяйка, которая в итоге сама попала под поезд.
"Машинист грузового поезда сообщением "Екатеринбург – Оренбург" на девятом километре перегона Каменск-Уральский – Уаз применил экстренное торможение для предотвращения наезда на женщину, которая бежала за собакой в сторону железнодорожных путей, на сигналы большой громкости не реагировала. Наезд предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.
Пострадавшая направлена в больницу с травмами, обстоятельства происшествия выясняются, отметили в управлении. По информации СМИ, собака не пострадала.