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Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/pervyshov-1845428417.html
Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации
Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.01.2023
Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации
Депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов продлил контракт на участие в спецоперации, куда отправился добровольцем в октябре, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:51
2023-01-17T13:13
специальная военная операция на украине
политика
краснодарский край
госдума рф
единая россия
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОДАР, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов продлил контракт на участие в спецоперации, куда отправился добровольцем в октябре, сообщили в краснодарском региональном отделении партии "Единая Россия". "Депутат Госдумы Евгений Первышов продлил трехмесячный контракт. Он продолжит службу в зоне СВО", - говорится в сообщении. О своем решении пойти добровольцем Первышов сообщил в октябре. Депутат проходил сборы в центре подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области. Также продлили свое участие в спецоперации депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол и Олег Голиков, сообщил во вторник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
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политика, краснодарский край, госдума рф, единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Краснодарский край, Госдума РФ, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:51 17.01.2023 (обновлено: 13:13 17.01.2023)
 
Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации

Депутат Первышов продлил контракт на участие добровольцем в спецоперации

© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы КраснодараДепутат Госдумы Евгений Первышов
Депутат Госдумы Евгений Первышов - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Официальный Интернет-портал администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара
Депутат Госдумы Евгений Первышов. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов продлил контракт на участие в спецоперации, куда отправился добровольцем в октябре, сообщили в краснодарском региональном отделении партии "Единая Россия".
"Депутат Госдумы Евгений Первышов продлил трехмесячный контракт. Он продолжит службу в зоне СВО", - говорится в сообщении.
О своем решении пойти добровольцем Первышов сообщил в октябре. Депутат проходил сборы в центре подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области.
Также продлили свое участие в спецоперации депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол и Олег Голиков, сообщил во вторник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаКраснодарский крайГосдума РФЕдиная РоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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