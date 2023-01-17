https://ria.ru/20230117/pervyshov-1845428417.html

Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации

Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.01.2023

Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации

Депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов продлил контракт на участие в спецоперации, куда отправился добровольцем в октябре, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:51

2023-01-17T12:51

2023-01-17T13:13

специальная военная операция на украине

политика

краснодарский край

госдума рф

единая россия

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КРАСНОДАР, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов продлил контракт на участие в спецоперации, куда отправился добровольцем в октябре, сообщили в краснодарском региональном отделении партии "Единая Россия". "Депутат Госдумы Евгений Первышов продлил трехмесячный контракт. Он продолжит службу в зоне СВО", - говорится в сообщении. О своем решении пойти добровольцем Первышов сообщил в октябре. Депутат проходил сборы в центре подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области. Также продлили свое участие в спецоперации депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол и Олег Голиков, сообщил во вторник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

https://ria.ru/20230112/khubezov-1844349043.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, краснодарский край, госдума рф, единая россия, ситуация в днр и лнр