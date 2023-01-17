https://ria.ru/20230117/pervyshov-1845428417.html
Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации
Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации - РИА Новости, 17.01.2023
Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации
Депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов продлил контракт на участие в спецоперации, куда отправился добровольцем в октябре, сообщили в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:51
2023-01-17T12:51
2023-01-17T13:13
специальная военная операция на украине
политика
краснодарский край
госдума рф
единая россия
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОДАР, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов продлил контракт на участие в спецоперации, куда отправился добровольцем в октябре, сообщили в краснодарском региональном отделении партии "Единая Россия". "Депутат Госдумы Евгений Первышов продлил трехмесячный контракт. Он продолжит службу в зоне СВО", - говорится в сообщении. О своем решении пойти добровольцем Первышов сообщил в октябре. Депутат проходил сборы в центре подготовки добровольцев и мобилизованных в Ростовской области. Также продлили свое участие в спецоперации депутаты Госдумы от "Единой России" Сергей Сокол и Олег Голиков, сообщил во вторник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
https://ria.ru/20230112/khubezov-1844349043.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, краснодарский край, госдума рф, единая россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Краснодарский край, Госдума РФ, Единая Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:51 17.01.2023 (обновлено: 13:13 17.01.2023)
Депутат Первышов продолжит службу в зоне спецоперации
Депутат Первышов продлил контракт на участие добровольцем в спецоперации