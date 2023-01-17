https://ria.ru/20230117/patriot-1845588710.html

Премьер Нидерландов рассказал о возможных поставках Patriot Украине

Премьер Нидерландов рассказал о возможных поставках Patriot Украине - РИА Новости, 17.01.2023

Премьер Нидерландов рассказал о возможных поставках Patriot Украине

Нидерланды хотят присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сказал премьер-министр страны Марк Рютте во... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T20:30

2023-01-17T20:30

2023-01-17T21:13

специальная военная операция на украине

в мире

нидерланды

сша

германия

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

марк рютте

джо байден

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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Нидерланды хотят присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сказал премьер-министр страны Марк Рютте во время аудиенции в Белом доме.Он не уточнил, в чем именно может заключаться участие Нидерландов, но сообщил президенту США Джо Байдену, что ранее во вторник обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем."У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились", - сказал Рютте.США и Германию ранее анонсировали передачу Украине двух батарей ПВО Patriot.Ранее стало известно, что Нидерланды выделят Украине помощь на 2,5 миллиарда евро в 2023 году.

https://ria.ru/20230116/perebroska-1845202304.html

нидерланды

сша

германия

украина

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в мире, нидерланды, сша, германия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), марк рютте, джо байден, олаф шольц, украина