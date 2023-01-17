https://ria.ru/20230117/patriot-1845588710.html
Премьер Нидерландов рассказал о возможных поставках Patriot Украине
Премьер Нидерландов рассказал о возможных поставках Patriot Украине - РИА Новости, 17.01.2023
Премьер Нидерландов рассказал о возможных поставках Patriot Украине
Нидерланды хотят присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сказал премьер-министр страны Марк Рютте во... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T20:30
2023-01-17T20:30
2023-01-17T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
сша
германия
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
марк рютте
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Нидерланды хотят присоединиться к США и Германии, которые поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, сказал премьер-министр страны Марк Рютте во время аудиенции в Белом доме.Он не уточнил, в чем именно может заключаться участие Нидерландов, но сообщил президенту США Джо Байдену, что ранее во вторник обсуждал этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем."У нас есть намерение присоединиться к тому, что вы делаете с Германией по проекту Patriot, системы противовоздушной обороны. Мне кажется важным, чтобы мы к этому присоединились", - сказал Рютте.США и Германию ранее анонсировали передачу Украине двух батарей ПВО Patriot.Ранее стало известно, что Нидерланды выделят Украине помощь на 2,5 миллиарда евро в 2023 году.
https://ria.ru/20230116/perebroska-1845202304.html
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в мире, нидерланды, сша, германия, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), марк рютте, джо байден, олаф шольц, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, США, Германия, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Марк Рютте, Джо Байден, Олаф Шольц, Украина
20:30 17.01.2023 (обновлено: 21:13 17.01.2023)
Премьер Нидерландов рассказал о возможных поставках Patriot Украине
Премьер Рютте: Нидерланды хотят присоединиться к США и ФРГ в поставках Украине ЗРК Patriot