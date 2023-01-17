https://ria.ru/20230117/patriot-1845587028.html

СМИ: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot

СМИ: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 17.01.2023

СМИ: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot

Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, власти страны скоро примут окончательное решение по этому вопросу, передает агентство... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T20:13

2023-01-17T20:13

2023-01-17T20:20

в мире

нидерланды

украина

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

нато

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, власти страны скоро примут окончательное решение по этому вопросу, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230105/pomosch-1843198810.html

нидерланды

украина

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в мире, нидерланды, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато