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СМИ: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 17.01.2023
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СМИ: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot
СМИ: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 17.01.2023
СМИ: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot
Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, власти страны скоро примут окончательное решение по этому вопросу, передает агентство... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T20:13
2023-01-17T20:20
в мире
нидерланды
украина
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
нато
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, власти страны скоро примут окончательное решение по этому вопросу, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, нидерланды, украина, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато
В мире, Нидерланды, Украина, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), НАТО
20:13 17.01.2023 (обновлено: 20:20 17.01.2023)
 
СМИ: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot

Bloomberg: Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский ракетный комплекс Patriot
Американский ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине ЗРК Patriot, власти страны скоро примут окончательное решение по этому вопросу, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
"Нидерланды рассматривают возможность отправки системы Patriot на Украину... Правительство Нидерландов вскоре примет окончательное решение о развертывании", - говорится в сообщении агентства.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 21:35Специальная военная операция на Украине
США включат 50 БМП Bradley в пакет военной помощи Киеву, пишут СМИ
 
В миреНидерландыУкраинаПэтриот (зенитный ракетный комплекс )НАТО
 
 
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