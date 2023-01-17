https://ria.ru/20230117/otykh-1845441428.html

Источник: ЕР не принимала решения о запрете отдыха депутатов за границей

Источник: ЕР не принимала решения о запрете отдыха депутатов за границей - РИА Новости, 17.01.2023

Источник: ЕР не принимала решения о запрете отдыха депутатов за границей

Официального решения о запрете отдыха депутатов Госдумы от "Единой России" за границей во фракции не принималось, каждый парламентарий сам должен понимать, как... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T13:10

2023-01-17T13:10

2023-01-17T13:10

политика

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Официального решения о запрете отдыха депутатов Госдумы от "Единой России" за границей во фракции не принималось, каждый парламентарий сам должен понимать, как поступать в текущей ситуации, сообщил РИА Новости источник в думской фракции единороссов. Региональным чиновникам и депутатам запретили отдыхать за границей неофициально, после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, во многих субъектах действует "настоятельная рекомендация", об этом ранее написал "Коммерсантъ". "Никаких официальных решений (о запрете отдыха за границей) во фракции не принималось. Но каждый депутат понимает сам, как поступать в нынешних условиях. Каждый депутат сам должен принимать решения, когда в стране главный лозунг "Все для фронта, все для победы"", - сообщил источник агентства во фракции ЕР. Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России".

https://ria.ru/20230117/otpusk-1845433137.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, единая россия, госдума рф