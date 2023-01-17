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Источник: ЕР не принимала решения о запрете отдыха депутатов за границей - РИА Новости, 17.01.2023
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Источник: ЕР не принимала решения о запрете отдыха депутатов за границей
Источник: ЕР не принимала решения о запрете отдыха депутатов за границей - РИА Новости, 17.01.2023
Источник: ЕР не принимала решения о запрете отдыха депутатов за границей
Официального решения о запрете отдыха депутатов Госдумы от "Единой России" за границей во фракции не принималось, каждый парламентарий сам должен понимать, как... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T13:10
2023-01-17T13:10
политика
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Официального решения о запрете отдыха депутатов Госдумы от "Единой России" за границей во фракции не принималось, каждый парламентарий сам должен понимать, как поступать в текущей ситуации, сообщил РИА Новости источник в думской фракции единороссов. Региональным чиновникам и депутатам запретили отдыхать за границей неофициально, после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, во многих субъектах действует "настоятельная рекомендация", об этом ранее написал "Коммерсантъ". "Никаких официальных решений (о запрете отдыха за границей) во фракции не принималось. Но каждый депутат понимает сам, как поступать в нынешних условиях. Каждый депутат сам должен принимать решения, когда в стране главный лозунг "Все для фронта, все для победы"", - сообщил источник агентства во фракции ЕР. Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России".
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политика, единая россия, госдума рф
Политика, Единая Россия, Госдума РФ
13:10 17.01.2023
 
Источник: ЕР не принимала решения о запрете отдыха депутатов за границей

Фракция ЕР в Госдуме не принимала решения о запрете отдыха депутатов за границей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Официального решения о запрете отдыха депутатов Госдумы от "Единой России" за границей во фракции не принималось, каждый парламентарий сам должен понимать, как поступать в текущей ситуации, сообщил РИА Новости источник в думской фракции единороссов.
Региональным чиновникам и депутатам запретили отдыхать за границей неофициально, после нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, во многих субъектах действует "настоятельная рекомендация", об этом ранее написал "Коммерсантъ".
"Никаких официальных решений (о запрете отдыха за границей) во фракции не принималось. Но каждый депутат понимает сам, как поступать в нынешних условиях. Каждый депутат сам должен принимать решения, когда в стране главный лозунг "Все для фронта, все для победы"", - сообщил источник агентства во фракции ЕР.
Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от проведения отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 12:57
Аппаратных ограничений на отпуск чиновников за рубежом нет, заявил Песков
 
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