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Британцы увидели в военной поддержке Украины признаки госизмены - РИА Новости, 17.01.2023
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Британцы увидели в военной поддержке Украины признаки госизмены
Британцы увидели в военной поддержке Украины признаки госизмены - РИА Новости, 17.01.2023
Британцы увидели в военной поддержке Украины признаки госизмены
Читатели газеты Daily Mail болезненно отреагировали на заявления начальника Генштаба ВС Британии генерала Патрика Сандерса, что поставки танков Challenger 2... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:21
2023-01-17T12:06
в мире
великобритания
украина
риши сунак
россия
нато
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail болезненно отреагировали на заявления начальника Генштаба ВС Британии генерала Патрика Сандерса, что поставки танков Challenger 2 потенциально ослабят оборону Великобритании.Комментаторы обвинили власти страны в неправильном распределении приоритетов. По их мнению, Лондон готов лишить своих граждан защиты, чтобы достичь личных целей на Украине."Мы потратили миллиарды и десятилетия на разработку и сохранение этих технологий, а теперь вдруг передаем их иностранной державе, не входящей в НАТО, для использования их войсками &lt;...&gt; с очень реальной возможностью попадания их в руки России, а затем, очевидно, и Китая! Это почти акт государственной измены!" — уверен Seathered72."Британские налогоплательщики имеют право ожидать, что их деньги используют для их защиты. Вместо этого наша граница открыта, а миллиарды отдаются, чтобы одно постсоветское государство боролось против другого. Убожество", — считает Taxpayer."Сандерс прав. Уйдут годы, чтобы заменить это оборудование. В то же время финансирование Минобороны опять урезают. Это уже полнейшее безумие, здравый смысл давно вылетел в окно. И столько денег тратится при этом на зеленую и "проснувшуюся" повестку", — возмутилась serena shaw."Медсестрам денег нет, по всей стране стоят продовольственные банки, пенсионеров заставляют снижать температуру в домах до 15 градусов ради экономии денег (слышал по радио по дороге домой), но Сунак может тратить миллиарды на снабжение Украины", — написал SunakIsUSALapdog.Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а вскоре начнется обучение военных ВСУ их применению.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, великобритания, украина, риши сунак, россия, нато
В мире, Великобритания, Украина, Риши Сунак, Россия, НАТО
09:21 17.01.2023 (обновлено: 12:06 17.01.2023)
 
Британцы увидели в военной поддержке Украины признаки госизмены

Читатели Daily Mail назвали передачу Украине танков Challenger 2 актом госизмены

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные во время тренировки на военной базе Вооруженных сил Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail болезненно отреагировали на заявления начальника Генштаба ВС Британии генерала Патрика Сандерса, что поставки танков Challenger 2 потенциально ослабят оборону Великобритании.
Комментаторы обвинили власти страны в неправильном распределении приоритетов. По их мнению, Лондон готов лишить своих граждан защиты, чтобы достичь личных целей на Украине.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 23:25Специальная военная операция на Украине
Посольства Украины вербуют наемников для бандформирований, сообщили СМИ
"Мы потратили миллиарды и десятилетия на разработку и сохранение этих технологий, а теперь вдруг передаем их иностранной державе, не входящей в НАТО, для использования их войсками <...> с очень реальной возможностью попадания их в руки России, а затем, очевидно, и Китая! Это почти акт государственной измены!" — уверен Seathered72.
"Британские налогоплательщики имеют право ожидать, что их деньги используют для их защиты. Вместо этого наша граница открыта, а миллиарды отдаются, чтобы одно постсоветское государство боролось против другого. Убожество", — считает Taxpayer.
"Продолжайте раздавать наши деньги, дома и военные активы, чтобы оставить нас полностью уязвимыми", — сокрушается BakerBoy.
"Сандерс прав. Уйдут годы, чтобы заменить это оборудование. В то же время финансирование Минобороны опять урезают. Это уже полнейшее безумие, здравый смысл давно вылетел в окно. И столько денег тратится при этом на зеленую и "проснувшуюся" повестку", — возмутилась serena shaw.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 19:36Специальная военная операция на Украине
Великобритания передаст Украине сто единиц бронетехники
"Медсестрам денег нет, по всей стране стоят продовольственные банки, пенсионеров заставляют снижать температуру в домах до 15 градусов ради экономии денег (слышал по радио по дороге домой), но Сунак может тратить миллиарды на снабжение Украины", — написал SunakIsUSALapdog.
Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а вскоре начнется обучение военных ВСУ их применению.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 18:22Специальная военная операция на Украине
В Минобороны Канады выразили надежду на скорые поставки NASAMS Украине
 
В миреВеликобританияУкраинаРиши СунакРоссияНАТО
 
 
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