https://ria.ru/20230117/oruzhie-1845366953.html

Британцы увидели в военной поддержке Украины признаки госизмены

Британцы увидели в военной поддержке Украины признаки госизмены - РИА Новости, 17.01.2023

Британцы увидели в военной поддержке Украины признаки госизмены

Читатели газеты Daily Mail болезненно отреагировали на заявления начальника Генштаба ВС Британии генерала Патрика Сандерса, что поставки танков Challenger 2... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T09:21

2023-01-17T09:21

2023-01-17T12:06

в мире

великобритания

украина

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россия

нато

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail болезненно отреагировали на заявления начальника Генштаба ВС Британии генерала Патрика Сандерса, что поставки танков Challenger 2 потенциально ослабят оборону Великобритании.Комментаторы обвинили власти страны в неправильном распределении приоритетов. По их мнению, Лондон готов лишить своих граждан защиты, чтобы достичь личных целей на Украине."Мы потратили миллиарды и десятилетия на разработку и сохранение этих технологий, а теперь вдруг передаем их иностранной державе, не входящей в НАТО, для использования их войсками <...> с очень реальной возможностью попадания их в руки России, а затем, очевидно, и Китая! Это почти акт государственной измены!" — уверен Seathered72."Британские налогоплательщики имеют право ожидать, что их деньги используют для их защиты. Вместо этого наша граница открыта, а миллиарды отдаются, чтобы одно постсоветское государство боролось против другого. Убожество", — считает Taxpayer."Сандерс прав. Уйдут годы, чтобы заменить это оборудование. В то же время финансирование Минобороны опять урезают. Это уже полнейшее безумие, здравый смысл давно вылетел в окно. И столько денег тратится при этом на зеленую и "проснувшуюся" повестку", — возмутилась serena shaw."Медсестрам денег нет, по всей стране стоят продовольственные банки, пенсионеров заставляют снижать температуру в домах до 15 градусов ради экономии денег (слышал по радио по дороге домой), но Сунак может тратить миллиарды на снабжение Украины", — написал SunakIsUSALapdog.Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Киеву 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а вскоре начнется обучение военных ВСУ их применению.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230116/naemniki-1845331146.html

https://ria.ru/20230116/bronetekhnika-1845299062.html

https://ria.ru/20230116/nasams-1845278827.html

великобритания

украина

россия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, великобритания, украина, риши сунак, россия, нато