https://ria.ru/20230117/obuchenie-1845597603.html

США начали обучение украинских военных использованию ЗРК Patriot

США начали обучение украинских военных использованию ЗРК Patriot - РИА Новости, 17.01.2023

США начали обучение украинских военных использованию ЗРК Patriot

США уже начали обучение прибывших в страну украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, этот курс займет несколько месяцев, заявил... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T22:05

2023-01-17T22:05

2023-01-17T22:05

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нато

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. США уже начали обучение прибывших в страну украинских военных использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot, этот курс займет несколько месяцев, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге для журналистов. "Обучение начато… оно займет несколько месяцев", - сообщил он. Райдер подтвердил, что всего США планируют обучить 90-100 украинцев использованию ЗРК Patriot. Ранее Пентагон сообщал, что украинские военные будут осваивать Patriot на базе в Оклахоме. Американцы рассчитывают за несколько месяцев подготовить украинских военных применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230117/pomosch-1845538984.html

https://ria.ru/20230114/challenger-1844823892.html

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в мире, нато, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), сша, патрик райдер