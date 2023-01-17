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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 18.20 выпустили шесть "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T18:48
2023-01-17T18:48
2023-01-17T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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нато
донецк
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили шесть "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.20 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО, Донецк
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Пантелеймоновке