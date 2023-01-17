https://ria.ru/20230117/obstrel-1845503883.html

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 17.01.2023

Украинские войска обстреляли два района Донецка

Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T15:21

2023-01-17T15:21

2023-01-17T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

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кировский район

сцкк

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика, нато