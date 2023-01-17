https://ria.ru/20230117/obstrel-1845503883.html
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 17.01.2023
Украинские войска обстреляли два района Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T15:21
2023-01-17T15:21
2023-01-17T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
сцкк
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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в мире, донецк, кировский район, сцкк, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, СЦКК, Донецкая Народная Республика, НАТО
15:21 17.01.2023 (обновлено: 15:22 17.01.2023)
Украинские войска обстреляли два района Донецка
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда по Петровскому и Кировскому районам Донецка