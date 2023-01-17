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В Обнинске нашли квартиру, где могло произойти убийство с расчленением - РИА Новости, 17.01.2023
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В Обнинске нашли квартиру, где могло произойти убийство с расчленением
В Обнинске нашли квартиру, где могло произойти убийство с расчленением - РИА Новости, 17.01.2023
В Обнинске нашли квартиру, где могло произойти убийство с расчленением
Следователи нашли квартиру в Обнинске, где могло произойти убийство мужчины и женщины, чьи расчлененные тела нашли в канализационном колодце, на причастность к... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T00:34
2023-01-17T01:47
происшествия
жилье
обнинск
калужская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Следователи нашли квартиру в Обнинске, где могло произойти убийство мужчины и женщины, чьи расчлененные тела нашли в канализационном колодце, на причастность к преступлению проверяются хозяин объекта и его 17-летняя сожительница, говорится на сайте СУСК России по Калужской области. "При тщательном осмотре места происшествия криминалистами областного управления СК России с применением криминалистической техники обнаружены следы вещества, похожего на кровь", — говорится в сообщении.Следователи изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу. "В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на проверку причастности задержанных за изнасилование сожителей к совершению убийства мужчины и женщины, тела которых обнаружены в колодце Обнинска, и укрывательства данного преступления", — заключили в ведомстве.В воскресенье в пресс-службе СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что в канализационном колодце в Обнинске обнаружили тела неизвестных мужчины и женщины. Возбуждено уголовное дело об убийстве, личности погибших и обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Источник агентства в силовых структурах региона рассказал, что злоумышленники расчленили тела. В понедельник УМВД по региону уточнило, что личность мужчины удалось установить, полиция вышла на его знакомых, с которыми он общался незадолго перед гибелью: это девушка и ранее судимый гражданин. При этом мужчина уже арестован в рамках другого расследования. По данным местных СМИ, убитый тоже был ранее судим, а убитая женщина была его возлюбленной. СУСК по Калужской области добавило, что на днях следователям поступило заявление от 17-летней девушки о том, что ее изнасиловали в квартире ее знакомых в Обнинске. В те же сутки по подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали 34-летнего хозяина квартиры. При задержании он, размахивая ножом, угрожал полицейским, отмечают в СУСК. Его заключили под стражу. При расследовании выяснилось, что насиловать гостью мужчине помогала его 17-летняя сожительница. Ее также задержали. После того, как 15 января в канализационном колодце обнаружили расчлененные тела мужчины и женщины, следователи в процессе поиска убийц вышли на квартиру, в которой и произошло изнасилование.
https://ria.ru/20230116/ubiystvo-1845256248.html
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происшествия, жилье, обнинск, калужская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Обнинск, Калужская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
00:34 17.01.2023 (обновлено: 01:47 17.01.2023)
 
В Обнинске нашли квартиру, где могло произойти убийство с расчленением

Следователи нашли квартиру в Обнинске, где могло произойти убийство с расчленением

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Следователи нашли квартиру в Обнинске, где могло произойти убийство мужчины и женщины, чьи расчлененные тела нашли в канализационном колодце, на причастность к преступлению проверяются хозяин объекта и его 17-летняя сожительница, говорится на сайте СУСК России по Калужской области.
"При тщательном осмотре места происшествия криминалистами областного управления СК России с применением криминалистической техники обнаружены следы вещества, похожего на кровь", — говорится в сообщении.
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16 января, 17:10
Жителя Ленинградской области арестовали по обвинению в убийстве сына
Следователи изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертизу.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на проверку причастности задержанных за изнасилование сожителей к совершению убийства мужчины и женщины, тела которых обнаружены в колодце Обнинска, и укрывательства данного преступления", — заключили в ведомстве.
В воскресенье в пресс-службе СУСК по Калужской области сообщили РИА Новости, что в канализационном колодце в Обнинске обнаружили тела неизвестных мужчины и женщины. Возбуждено уголовное дело об убийстве, личности погибших и обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Источник агентства в силовых структурах региона рассказал, что злоумышленники расчленили тела. В понедельник УМВД по региону уточнило, что личность мужчины удалось установить, полиция вышла на его знакомых, с которыми он общался незадолго перед гибелью: это девушка и ранее судимый гражданин. При этом мужчина уже арестован в рамках другого расследования. По данным местных СМИ, убитый тоже был ранее судим, а убитая женщина была его возлюбленной.
СУСК по Калужской области добавило, что на днях следователям поступило заявление от 17-летней девушки о том, что ее изнасиловали в квартире ее знакомых в Обнинске. В те же сутки по подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали 34-летнего хозяина квартиры. При задержании он, размахивая ножом, угрожал полицейским, отмечают в СУСК. Его заключили под стражу. При расследовании выяснилось, что насиловать гостью мужчине помогала его 17-летняя сожительница. Ее также задержали.
После того, как 15 января в канализационном колодце обнаружили расчлененные тела мужчины и женщины, следователи в процессе поиска убийц вышли на квартиру, в которой и произошло изнасилование.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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ПроисшествияЖильеОбнинскКалужская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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