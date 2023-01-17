https://ria.ru/20230117/nozh-1845582010.html

Воронежец ударил ножом полицейского, вступившегося за женщину

Воронежец ударил ножом полицейского, вступившегося за женщину - РИА Новости, 17.01.2023

Воронежец ударил ножом полицейского, вступившегося за женщину

Житель Воронежской области несколько раз ударил ножом приехавшего на вызов полицейского, который пытался защитить от дебошира его бывшую жену, сообщает во... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:23

2023-01-17T19:23

2023-01-17T19:23

происшествия

россия

воронежская область

острогожский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 17 янв - РИА Новости. Житель Воронежской области несколько раз ударил ножом приехавшего на вызов полицейского, который пытался защитить от дебошира его бывшую жену, сообщает во вторник управление СК РФ по региону. По данным следствия, 16 января участковый уполномоченный отдела МВД России по Острогожскому району прибыл к дому в селе Покровка по вызову местной жительницы, сообщившей о конфликте с бывшим мужем. "Находившийся в домовладении в состоянии алкогольного опьянения мужчина вёл себя агрессивно и попытался ударить женщину. Сотрудник полиции, пересекая противоправные действия дебошира, встал на пути. В ответ на это мужчина взял кухонный нож, которым нанёс сотруднику полиции несколько ударов, порезав тем самым верхнюю форменную одежду", - говорится в сообщении. Дебошира помогли задержать прибывшие на место полицейские. В отношении 33-летнего мужчины возбуждено дело по статье "применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". "Подозреваемый задержан, на допросе дал признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - информирует следствие.

https://ria.ru/20230117/shkolnitsa-1845542004.html

https://ria.ru/20230116/napadenie-1845139663.html

россия

воронежская область

острогожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, воронежская область, острогожский район, следственный комитет россии (ск рф)