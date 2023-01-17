https://ria.ru/20230117/nebenzya-1845605679.html

Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине

Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине - РИА Новости, 17.01.2023

Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине

Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской и человеконенавистнической диктатуры на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T23:48

2023-01-17T23:48

2023-01-17T23:57

религия

украина

россия

василий небензя

в мире

оон

украинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg

ООН, 17 янв – РИА Новости. Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской и человеконенавистнической диктатуры на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Россия не ставит и никогда не ставила перед собой целью уничтожение Украины как государства, однако мириться с тем, что у наших границ формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230114/petitsiya-1844892576.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, василий небензя, в мире, оон, украинская православная церковь