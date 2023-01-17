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Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине - РИА Новости, 17.01.2023
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине
Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской и человеконенавистнической диктатуры на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T23:48
2023-01-17T23:48
2023-01-17T23:57
религия
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россия
василий небензя
в мире
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украинская православная церковь
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской и человеконенавистнической диктатуры на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Россия не ставит и никогда не ставила перед собой целью уничтожение Украины как государства, однако мириться с тем, что у наших границ формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем", - подчеркнул он.
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Религия, Украина, Россия, Василий Небензя, В мире, ООН, Украинская православная церковь
23:48 17.01.2023 (обновлено: 23:57 17.01.2023)
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине
Небензя: Россия не будет мириться с формированием антихристианской диктатуры на Украине