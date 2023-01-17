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Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине - РИА Новости, 17.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230117/nebenzya-1845605679.html
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине - РИА Новости, 17.01.2023
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине
Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской и человеконенавистнической диктатуры на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T23:48
2023-01-17T23:57
религия
украина
россия
василий небензя
в мире
оон
украинская православная церковь
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской и человеконенавистнической диктатуры на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Россия не ставит и никогда не ставила перед собой целью уничтожение Украины как государства, однако мириться с тем, что у наших границ формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230114/petitsiya-1844892576.html
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украина, россия, василий небензя, в мире, оон, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Василий Небензя, В мире, ООН, Украинская православная церковь
23:48 17.01.2023 (обновлено: 23:57 17.01.2023)
 
Небензя заявил о формировании антихристианской диктатуры на Украине

Небензя: Россия не будет мириться с формированием антихристианской диктатуры на Украине

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 янв – РИА Новости. Россия не будет мириться с формированием антихристианской, русофобской и человеконенавистнической диктатуры на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Тенденции по формированию авторитаризма и диктатуры на Украине начались задолго до СВО. Эти действия киевского режима напрямую угрожают последствиями для мира и безопасности", - сказал Небензя.
"Россия не ставит и никогда не ставила перед собой целью уничтожение Украины как государства, однако мириться с тем, что у наших границ формируется человеконенавистническая, русофобская и антихристианская диктатура, мы не могли и не будем", - подчеркнул он.
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РелигияУкраинаРоссияВасилий НебензяВ миреООНУкраинская православная церковь
 
 
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