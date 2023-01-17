21:47 17.01.2023 (обновлено: 22:00 17.01.2023)
В СПЧ заявили об отсутствии угроз здоровью Навального
Член СПЧ Мельников заявил об отсутствии угроз здоровью Навального
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoАлексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Здоровью Алексея Навального в настоящее время ничего не угрожает, правозащитники передали в медсанчасть необходимые лекарства, сообщил член СПЧ РФ, ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший его накануне.
Одиннадцатого января суд отложил рассмотрение исков в связи с болезнью Навального.
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По словам правозащитника, посещение Навального было организовано после обращения врача, который попросил проверить условия его содержания, а также состояние здоровья.
"Нам удалось посетить Алексея Навального, мы общались более двух часов. В настоящий момент могу однозначно сказать, что его состоянию здоровья ничего не угрожает", - сказал Мельников на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Правозащитник также пояснил, что в медсанчастях порой отсутствуют некоторые лекарства, например, дорогостоящие, однако есть их российские аналоги. По словам Мельникова, данную проблему можно решить, если лекарства появятся в ассортименте ФСИН-магазина.
"Отмечу, что мы привезли с собой в том числе препараты, которые отсутствуют в перечне данной медсанчасти, и передали их исправительному учреждению", - подытожил он.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
В марте прошлого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области.
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