https://ria.ru/20230117/natsbatalon-1845350747.html

Российский офицер рассказал о терроре украинских нацбатальонов

Российский офицер рассказал о терроре украинских нацбатальонов - РИА Новости, 17.01.2023

Российский офицер рассказал о терроре украинских нацбатальонов

Представители украинских национальных батальонов отсутствуют на фронте, они отсиживаются в тылу и изводят местное население, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T07:06

2023-01-17T07:06

2023-01-17T09:18

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донбасс

россия

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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Представители украинских национальных батальонов отсутствуют на фронте, они отсиживаются в тылу и изводят местное население, сообщил РИА Новости командир российской группы "Викинг" Западного военного округа с одноименным позывным. "Нацбатальоны — это сброд. Пусть, как говорится, команда будет не самая талантливая, зато самая отмороженная. Они действуют именно по этому принципу. Ты посмотри, что у нас нацбатальонов на передке нет. Они сидят в тылу, "кошмарят" местное население. Там вся бравада заканчивается в интернете. Они снимают ролики, показывают какие-то показные казни, это все для морального угнетения <...> Там немножко другая психология, они не воины", — рассказал "Викинг". После государственного переворота на Украине в 2014 году национальные радикализованные батальоны заняли особую роль в стране и ее вооруженных силах. За годы конфликта целый ряд различных нацбатальонов совершили множество преступлений против мирного населения Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230117/donetsk-1845344185.html

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Командир группы "Викинг" о нацбатальонах, "кошмарящих" местное население Представители украинских нацбатальонов не воюют на фронте, они отсиживаются в тылу и "кошмарят" местное население, рассказал РИА Новости командир российской группы "Викинг" ЗВО. 2023-01-17T07:06 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, донбасс, россия