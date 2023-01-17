https://ria.ru/20230117/nakhodka-1845360813.html

При строительстве развязки на Кубани обнаружили части древней амфоры

При строительстве развязки на Кубани обнаружили части древней амфоры - РИА Новости, 17.01.2023

При строительстве развязки на Кубани обнаружили части древней амфоры

При строительстве развязки на Кубани обнаружили части амфоры Гераклеи Понтийской времен Боспорского царства, сообщили в пресс-службе упрдор "Черноморье". РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:46

2023-01-17T08:46

2023-01-17T10:34

виктор вовк

новороссийск

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

краснодар

керчь

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археология

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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. При строительстве развязки на Кубани обнаружили части амфоры Гераклеи Понтийской времен Боспорского царства, сообщили в пресс-службе упрдор "Черноморье". "Были обнаружены некоторые предметы, обладающие "признаками культурного наследия", а именно железные наконечники копья и дротика, предположительно фрагмент кости человека, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов. Эксперты утверждают, что "материалы керамической тары" Гераклеи Понтийской, в частности гераклейские амфоры, в Причерноморье встречаются достаточно редко. И самые "поздние" из них датируются концом 4-го - первой третью 3-го века до нашей эры, то есть временами Боспорского царства, существовавшего в границах между Крымским и Таманским полуостровами", - говорится в сообщении. Уточняется, что артефакты найдены во время строительства многоуровневой транспортной развязки в месте слияния двух федеральных трасс, А-146 Краснодар - Верхнебаканский и А-290 Новороссийск - Керчь. В ведомстве отмечают, что специалисты по охране объектов наследия примут решение о необходимости дальнейших изысканий. Новая развязка на въезде в поселке Верхнебаканский со стороны Новороссийска станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20230113/amulet-1844356009.html

https://ria.ru/20230101/arkheologiya-1842488137.html

новороссийск

краснодар

керчь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор вовк, новороссийск, федеральное дорожное агентство (росавтодор), краснодар, керчь, новости культуры, археология