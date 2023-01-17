08:46 17.01.2023 (обновлено: 10:34 17.01.2023)
При строительстве развязки на Кубани обнаружили части древней амфоры
При строительстве развязки на Кубани обнаружили части амфоры времен Боспорского царства
© Фото : ИнформавтодорАртефакты предположительно дохристианской эпохи, обнаруженные при строительстве развязки на Кубани
Артефакты предположительно дохристианской эпохи, обнаруженные при строительстве развязки на Кубани
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. При строительстве развязки на Кубани обнаружили части амфоры Гераклеи Понтийской времен Боспорского царства, сообщили в пресс-службе упрдор "Черноморье".
"Были обнаружены некоторые предметы, обладающие "признаками культурного наследия", а именно железные наконечники копья и дротика, предположительно фрагмент кости человека, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов. Эксперты утверждают, что "материалы керамической тары" Гераклеи Понтийской, в частности гераклейские амфоры, в Причерноморье встречаются достаточно редко. И самые "поздние" из них датируются концом 4-го - первой третью 3-го века до нашей эры, то есть временами Боспорского царства, существовавшего в границах между Крымским и Таманским полуостровами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что артефакты найдены во время строительства многоуровневой транспортной развязки в месте слияния двух федеральных трасс, А-146 Краснодар - Верхнебаканский и А-290 Новороссийск - Керчь.
В ведомстве отмечают, что специалисты по охране объектов наследия примут решение о необходимости дальнейших изысканий.
"Даже масштабные археологические исследования на месте будущей развязки не повлияют на сроки сдачи объекта в эксплуатацию и не создадут неудобства участникам дорожного движения на участке", - передают в пресс-службе слова руководителя ФКУ "Черноморье" Виктора Вовка.
Новая развязка на въезде в поселке Верхнебаканский со стороны Новороссийска станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, добавляют в ведомстве.