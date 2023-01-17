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При строительстве развязки на Кубани обнаружили части древней амфоры - РИА Новости, 17.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230117/nakhodka-1845360813.html
При строительстве развязки на Кубани обнаружили части древней амфоры
При строительстве развязки на Кубани обнаружили части древней амфоры - РИА Новости, 17.01.2023
При строительстве развязки на Кубани обнаружили части древней амфоры
При строительстве развязки на Кубани обнаружили части амфоры Гераклеи Понтийской времен Боспорского царства, сообщили в пресс-службе упрдор "Черноморье". РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:46
2023-01-17T10:34
виктор вовк
новороссийск
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
краснодар
керчь
культура
новости культуры
археология
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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. При строительстве развязки на Кубани обнаружили части амфоры Гераклеи Понтийской времен Боспорского царства, сообщили в пресс-службе упрдор "Черноморье". "Были обнаружены некоторые предметы, обладающие "признаками культурного наследия", а именно железные наконечники копья и дротика, предположительно фрагмент кости человека, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов. Эксперты утверждают, что "материалы керамической тары" Гераклеи Понтийской, в частности гераклейские амфоры, в Причерноморье встречаются достаточно редко. И самые "поздние" из них датируются концом 4-го - первой третью 3-го века до нашей эры, то есть временами Боспорского царства, существовавшего в границах между Крымским и Таманским полуостровами", - говорится в сообщении. Уточняется, что артефакты найдены во время строительства многоуровневой транспортной развязки в месте слияния двух федеральных трасс, А-146 Краснодар - Верхнебаканский и А-290 Новороссийск - Керчь. В ведомстве отмечают, что специалисты по охране объектов наследия примут решение о необходимости дальнейших изысканий. Новая развязка на въезде в поселке Верхнебаканский со стороны Новороссийска станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20230113/amulet-1844356009.html
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виктор вовк, новороссийск, федеральное дорожное агентство (росавтодор), краснодар, керчь, новости культуры, археология
Виктор Вовк, Новороссийск, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Краснодар, Керчь, Культура, Новости культуры, Археология
08:46 17.01.2023 (обновлено: 10:34 17.01.2023)
 
При строительстве развязки на Кубани обнаружили части древней амфоры

При строительстве развязки на Кубани обнаружили части амфоры времен Боспорского царства

© Фото : ИнформавтодорАртефакты предположительно дохристианской эпохи, обнаруженные при строительстве развязки на Кубани
Артефакты предположительно дохристианской эпохи, обнаруженные при строительстве развязки на Кубани - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Информавтодор
Артефакты предположительно дохристианской эпохи, обнаруженные при строительстве развязки на Кубани
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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. При строительстве развязки на Кубани обнаружили части амфоры Гераклеи Понтийской времен Боспорского царства, сообщили в пресс-службе упрдор "Черноморье".
"Были обнаружены некоторые предметы, обладающие "признаками культурного наследия", а именно железные наконечники копья и дротика, предположительно фрагмент кости человека, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов. Эксперты утверждают, что "материалы керамической тары" Гераклеи Понтийской, в частности гераклейские амфоры, в Причерноморье встречаются достаточно редко. И самые "поздние" из них датируются концом 4-го - первой третью 3-го века до нашей эры, то есть временами Боспорского царства, существовавшего в границах между Крымским и Таманским полуостровами", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что артефакты найдены во время строительства многоуровневой транспортной развязки в месте слияния двух федеральных трасс, А-146 Краснодар - Верхнебаканский и А-290 Новороссийск - Керчь.
В ведомстве отмечают, что специалисты по охране объектов наследия примут решение о необходимости дальнейших изысканий.
"Даже масштабные археологические исследования на месте будущей развязки не повлияют на сроки сдачи объекта в эксплуатацию и не создадут неудобства участникам дорожного движения на участке", - передают в пресс-службе слова руководителя ФКУ "Черноморье" Виктора Вовка.
Новая развязка на въезде в поселке Верхнебаканский со стороны Новороссийска станет частью большого проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, добавляют в ведомстве.
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КультураВиктор ВовкНовороссийскФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)КраснодарКерчьНовости культурыАрхеология
 
 
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