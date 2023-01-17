https://ria.ru/20230117/naftogaz-1845531668.html

"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома

"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома - РИА Новости, 17.01.2023

"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", основная задача которой снабжать газом население и промышленные предприятия, сообщила, что запустила собственный... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T16:35

2023-01-17T16:35

2023-01-17T16:53

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", основная задача которой снабжать газом население и промышленные предприятия, сообщила, что запустила собственный интернет-магазин по продаже техники и приборов для дома. В июле прошлого года компания "Нафтогаз Украины", от которой зависит снабжение 12,5 миллионов домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны, объявила дефолт по еврооблигациям. Сообщалось, что "Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что кабмин не согласовал эти выплаты. "Начинаем этот год с нового диджитал-сервиса для украинцев. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев. Как никогда команда компании понимает, что сегодня у каждого из нас общая цель - сохранить тепло в дома", - сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале. Из сообщения следует, что компания запустила платформу по продаже техники и приборов "необходимых для домашнего уюта". На сайте интернет-магазина для покупки доступны газовые котлы, генераторы, батареи для системы автономного электропитания, кухонные плиты, туристическое снаряжение и прочее.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230117/borsch-1845501765.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нафтогаз украины, украина