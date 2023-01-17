https://ria.ru/20230117/naftogaz-1845531668.html
"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома
"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома - РИА Новости, 17.01.2023
"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", основная задача которой снабжать газом население и промышленные предприятия, сообщила, что запустила собственный... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:35
2023-01-17T16:35
2023-01-17T16:53
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", основная задача которой снабжать газом население и промышленные предприятия, сообщила, что запустила собственный интернет-магазин по продаже техники и приборов для дома. В июле прошлого года компания "Нафтогаз Украины", от которой зависит снабжение 12,5 миллионов домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны, объявила дефолт по еврооблигациям. Сообщалось, что "Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что кабмин не согласовал эти выплаты. "Начинаем этот год с нового диджитал-сервиса для украинцев. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев. Как никогда команда компании понимает, что сегодня у каждого из нас общая цель - сохранить тепло в дома", - сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале. Из сообщения следует, что компания запустила платформу по продаже техники и приборов "необходимых для домашнего уюта". На сайте интернет-магазина для покупки доступны газовые котлы, генераторы, батареи для системы автономного электропитания, кухонные плиты, туристическое снаряжение и прочее.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
https://ria.ru/20230117/borsch-1845501765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нафтогаз украины, украина
В мире, Нафтогаз Украины, Украина
16:35 17.01.2023 (обновлено: 16:53 17.01.2023)
"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома
"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома после дефолта по евробондам
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины
", основная задача которой снабжать газом население и промышленные предприятия, сообщила, что запустила собственный интернет-магазин по продаже техники и приборов для дома.
В июле прошлого года компания "Нафтогаз Украины", от которой зависит снабжение 12,5 миллионов домохозяйств, всех теплогенерирующих предприятий и бизнеса страны, объявила дефолт по еврооблигациям. Сообщалось, что "Нафтогаз" не смог вовремя оплатить инвесторам 350 миллионов долларов долгов и проценты по еврооблигациям, потому что кабмин не согласовал эти выплаты.
"Начинаем этот год с нового диджитал-сервиса для украинцев. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" остается надежным поставщиком голубого топлива для большинства украинцев. Как никогда команда компании понимает, что сегодня у каждого из нас общая цель - сохранить тепло в дома", - сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.
Из сообщения следует, что компания запустила платформу по продаже техники и приборов "необходимых для домашнего уюта". На сайте интернет-магазина для покупки доступны газовые котлы, генераторы, батареи для системы автономного электропитания, кухонные плиты, туристическое снаряжение и прочее.