https://ria.ru/20230117/naemniki-1845357195.html

Командир группы "Викинг" объяснил наплыв иностранных наемников на Украину

Командир группы "Викинг" объяснил наплыв иностранных наемников на Украину - РИА Новости, 17.01.2023

Командир группы "Викинг" объяснил наплыв иностранных наемников на Украину

Командир российской группы "Викинг" рассказал РИА Новости, что мобилизационный ресурс Украины исчерпывается, по его словам, по этой причине дефицит людей... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T08:15

2023-01-17T08:15

2023-01-17T09:22

специальная военная операция на украине

украина

польша

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Командир российской группы "Викинг" рассказал РИА Новости, что мобилизационный ресурс Украины исчерпывается, по его словам, по этой причине дефицит людей компенсируется наплывом иностранных наемников. "У них просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, и поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных "сотрудников", которые, в большинстве своём, здесь и остаются. Мы им помогаем усиленно. У них это официальная структура, с которой подписывается контракт, которая платит деньги, и ты едешь на работу", - говорит собеседник агентства. Он подчеркнул важную мотивационную составляющую. "Мы-то сражаемся за свое, мы сражаемся за свою страну, у нас есть некий патриотизм, мы понимаем, что если мы не сделаем это сейчас, завтра эта беда придет в наши семьи..., а там к каким им семьям что придет?" – сказал он. По информации Минобороны Российский Федерации, больше всего профессиональных военных приехало в зону боевых действий из Польши. Эта европейская страна лидирует и по количеству погибших наемников.

украина

польша

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Командир "Викинга" о мобилизационных ресурсах Украины Командир российской группы "Викинг" рассказал РИА Новости, что мобилизационный ресурс Украины исчерпывается, поэтому дефицит людей компенсируется наплывом иностранных наемников. 2023-01-17T08:15 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, польша, вооруженные силы украины