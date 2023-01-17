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Командир группы "Викинг" объяснил наплыв иностранных наемников на Украину - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/naemniki-1845357195.html
Командир группы "Викинг" объяснил наплыв иностранных наемников на Украину
Командир группы "Викинг" объяснил наплыв иностранных наемников на Украину - РИА Новости, 17.01.2023
Командир группы "Викинг" объяснил наплыв иностранных наемников на Украину
Командир российской группы "Викинг" рассказал РИА Новости, что мобилизационный ресурс Украины исчерпывается, по его словам, по этой причине дефицит людей... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T08:15
2023-01-17T09:22
специальная военная операция на украине
украина
польша
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Командир российской группы "Викинг" рассказал РИА Новости, что мобилизационный ресурс Украины исчерпывается, по его словам, по этой причине дефицит людей компенсируется наплывом иностранных наемников. "У них просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, и поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных "сотрудников", которые, в большинстве своём, здесь и остаются. Мы им помогаем усиленно. У них это официальная структура, с которой подписывается контракт, которая платит деньги, и ты едешь на работу", - говорит собеседник агентства. Он подчеркнул важную мотивационную составляющую. "Мы-то сражаемся за свое, мы сражаемся за свою страну, у нас есть некий патриотизм, мы понимаем, что если мы не сделаем это сейчас, завтра эта беда придет в наши семьи..., а там к каким им семьям что придет?" – сказал он. По информации Минобороны Российский Федерации, больше всего профессиональных военных приехало в зону боевых действий из Польши. Эта европейская страна лидирует и по количеству погибших наемников.
украина
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353
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Командир "Викинга" о мобилизационных ресурсах Украины
Командир российской группы "Викинг" рассказал РИА Новости, что мобилизационный ресурс Украины исчерпывается, поэтому дефицит людей компенсируется наплывом иностранных наемников.
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украина, польша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины
08:15 17.01.2023 (обновлено: 09:22 17.01.2023)
 
Командир группы "Викинг" объяснил наплыв иностранных наемников на Украину

Командир группы "Викинг": наплыв наемников вызван дефицитом мобилизационного ресурса Киева

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Командир российской группы "Викинг" рассказал РИА Новости, что мобилизационный ресурс Украины исчерпывается, по его словам, по этой причине дефицит людей компенсируется наплывом иностранных наемников.
"У них просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, и поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных "сотрудников", которые, в большинстве своём, здесь и остаются. Мы им помогаем усиленно. У них это официальная структура, с которой подписывается контракт, которая платит деньги, и ты едешь на работу", - говорит собеседник агентства.
Он подчеркнул важную мотивационную составляющую. "Мы-то сражаемся за свое, мы сражаемся за свою страну, у нас есть некий патриотизм, мы понимаем, что если мы не сделаем это сейчас, завтра эта беда придет в наши семьи..., а там к каким им семьям что придет?" – сказал он.
По информации Минобороны Российский Федерации, больше всего профессиональных военных приехало в зону боевых действий из Польши. Эта европейская страна лидирует и по количеству погибших наемников.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаВооруженные силы Украины
 
 
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