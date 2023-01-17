https://ria.ru/20230117/naemniki-1845338807.html

Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер

Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер - РИА Новости, 17.01.2023

Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер

Украинская пропаганда выставляет российских военных "глупыми" и "воющими в штыковую", чтобы заманить на свою сторону побольше наемников, и приезжающие в зону... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T03:08

2023-01-17T03:08

2023-01-17T09:09

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинская пропаганда выставляет российских военных "глупыми" и "воющими в штыковую", чтобы заманить на свою сторону побольше наемников, и приезжающие в зону конфликта иностранные боевики сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью на поле боя, заявил РИА Новости командир группы "Викинг" Западного военного округа. По информации Минобороны России, больше всего участвовать в боевых действиях на стороне Киева приехало профессиональных военных из Польши. Среди погибших наемников также больше всего поляков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230116/naemniki-1845070255.html

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Командир группы "Викинг": "Украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми" Украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми и воющими "в штыковую", чтобы заманить на свою сторону побольше наемников, и приезжающие в зону конфликта иностранные боевики сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью, заявил РИА Новости командир группы "Викинг" Западного военного округа. 2023-01-17T03:08 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, киев, россия, польша, украина