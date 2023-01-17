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Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/naemniki-1845338807.html
Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер
Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер - РИА Новости, 17.01.2023
Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер
Украинская пропаганда выставляет российских военных "глупыми" и "воющими в штыковую", чтобы заманить на свою сторону побольше наемников, и приезжающие в зону... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T03:08
2023-01-17T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
польша
украина
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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинская пропаганда выставляет российских военных "глупыми" и "воющими в штыковую", чтобы заманить на свою сторону побольше наемников, и приезжающие в зону конфликта иностранные боевики сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью на поле боя, заявил РИА Новости командир группы "Викинг" Западного военного округа. По информации Минобороны России, больше всего участвовать в боевых действиях на стороне Киева приехало профессиональных военных из Польши. Среди погибших наемников также больше всего поляков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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киев
россия
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Командир группы "Викинг": "Украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми"
Украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми и воющими "в штыковую", чтобы заманить на свою сторону побольше наемников, и приезжающие в зону конфликта иностранные боевики сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью, заявил РИА Новости командир группы "Викинг" Западного военного округа.
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в мире, киев, россия, польша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Польша, Украина
03:08 17.01.2023 (обновлено: 09:09 17.01.2023)
 
Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер

Киев выставляет российских военных глупыми, чтобы привлечь побольше наемников

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ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинская пропаганда выставляет российских военных "глупыми" и "воющими в штыковую", чтобы заманить на свою сторону побольше наемников, и приезжающие в зону конфликта иностранные боевики сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью на поле боя, заявил РИА Новости командир группы "Викинг" Западного военного округа.
"Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую. Там они очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу, они удивляются, что у нас тоже есть беспилотники. Они едут, окрыленные тем, что им ничего не будет. Это украинская пропаганда, пропаганда их верхов. Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны", — заявил собеседник агентства.
По информации Минобороны России, больше всего участвовать в боевых действиях на стороне Киева приехало профессиональных военных из Польши. Среди погибших наемников также больше всего поляков.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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