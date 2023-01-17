https://ria.ru/20230117/naemniki-1845338807.html
Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер
Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер - РИА Новости, 17.01.2023
Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер
Украинская пропаганда выставляет российских военных "глупыми" и "воющими в штыковую", чтобы заманить на свою сторону побольше наемников, и приезжающие в зону... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T03:08
2023-01-17T03:08
2023-01-17T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845363707_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0eef9e30397c664bc5eef37c835ac0db.jpg
ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинская пропаганда выставляет российских военных "глупыми" и "воющими в штыковую", чтобы заманить на свою сторону побольше наемников, и приезжающие в зону конфликта иностранные боевики сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью на поле боя, заявил РИА Новости командир группы "Викинг" Западного военного округа. По информации Минобороны России, больше всего участвовать в боевых действиях на стороне Киева приехало профессиональных военных из Польши. Среди погибших наемников также больше всего поляков.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230116/naemniki-1845070255.html
киев
россия
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845363707_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_886cf513aca666a10f1a8b918431374f.jpg
Командир группы "Викинг": "Украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми"
Украинская пропаганда выставляет российских военных глупыми и воющими "в штыковую", чтобы заманить на свою сторону побольше наемников, и приезжающие в зону конфликта иностранные боевики сильно удивляются, когда сталкиваются с реальностью, заявил РИА Новости командир группы "Викинг" Западного военного округа.
2023-01-17T03:08
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, польша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Польша, Украина
03:08 17.01.2023 (обновлено: 09:09 17.01.2023)
Киев обманывает западных наемников, заявил российский офицер
Киев выставляет российских военных глупыми, чтобы привлечь побольше наемников