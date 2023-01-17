https://ria.ru/20230117/most-1845536657.html
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение - РИА Новости, 17.01.2023
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 13.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:56
2023-01-17T16:56
2023-01-17T17:04
россия
общество
крымский мост
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное с 13.00 мск в связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено досрочно, говорится в сообщении Минтранса РФ.Ранее министерство предупреждало, что автодорожная часть Крымского моста будет закрыта для движения автотранспорта 17 января с 13.00 до 18.00 мск."Сегодня в 16:50 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, крымский мост
Россия, Общество, Крымский мост
16:56 17.01.2023 (обновлено: 17:04 17.01.2023)
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение
На Крымском мосту возобновили автомобильное движение, приостановленное из-за ремонта