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В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала - РИА Новости, 25.01.2023
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В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала
В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала - РИА Новости, 25.01.2023
В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала
Специалисты приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-17T09:28
2023-01-25T15:08
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала. После завершения сезона фонтанов специалисты демонтировали и отправили на склад комплекс плавающих фонтанов Водоотводного канала в ЦАО. До весны проведем капитальный ремонт всех 17 фонтанных модулей. Каждый весом около 300 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе работ заменят все фонтанные модули вместе с насосным оборудованием, форсунками, светильниками подводной подсветки, системами фильтрации, трубопроводами и якорями. Перед установкой на Водоотводном канале проведут тестирование всех элементов. "После обновления водная картина фонтанов станет разнообразнее, световое оборудование сможет выдавать полный цветовой спектр", - дополняется в сообщении. Сообщается, что фонтанный комплекс расположен на водной глади Водоотводного канала по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, ЦАО
09:28 17.01.2023 (обновлено: 15:08 25.01.2023)
 

В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыСборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала
Сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала. После завершения сезона фонтанов специалисты демонтировали и отправили на склад комплекс плавающих фонтанов Водоотводного канала в ЦАО. До весны проведем капитальный ремонт всех 17 фонтанных модулей. Каждый весом около 300 килограммов", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе работ заменят все фонтанные модули вместе с насосным оборудованием, форсунками, светильниками подводной подсветки, системами фильтрации, трубопроводами и якорями. Перед установкой на Водоотводном канале проведут тестирование всех элементов.
"После обновления водная картина фонтанов станет разнообразнее, световое оборудование сможет выдавать полный цветовой спектр", - дополняется в сообщении.
Сообщается, что фонтанный комплекс расположен на водной глади Водоотводного канала по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыЦАО
 
 
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