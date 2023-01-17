https://ria.ru/20230117/moskva-1847124911.html
В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала
В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала - РИА Новости, 25.01.2023
В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала
Специалисты приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-17T09:28
2023-01-17T09:28
2023-01-25T15:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
цао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847128665_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_24e0a855f7da84c1864dce3de4a003c7.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала. После завершения сезона фонтанов специалисты демонтировали и отправили на склад комплекс плавающих фонтанов Водоотводного канала в ЦАО. До весны проведем капитальный ремонт всех 17 фонтанных модулей. Каждый весом около 300 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе работ заменят все фонтанные модули вместе с насосным оборудованием, форсунками, светильниками подводной подсветки, системами фильтрации, трубопроводами и якорями. Перед установкой на Водоотводном канале проведут тестирование всех элементов. "После обновления водная картина фонтанов станет разнообразнее, световое оборудование сможет выдавать полный цветовой спектр", - дополняется в сообщении. Сообщается, что фонтанный комплекс расположен на водной глади Водоотводного канала по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.
https://ria.ru/20230113/naberezhnaya-1844637916.html
москва
цао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847128665_102:0:1239:853_1920x0_80_0_0_39577bab469f8bf27edecc5bae84c1db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, цао
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, ЦАО
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала. После завершения сезона фонтанов специалисты демонтировали и отправили на склад комплекс плавающих фонтанов Водоотводного канала в ЦАО
. До весны проведем капитальный ремонт всех 17 фонтанных модулей. Каждый весом около 300 килограммов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе работ заменят все фонтанные модули вместе с насосным оборудованием, форсунками, светильниками подводной подсветки, системами фильтрации, трубопроводами и якорями. Перед установкой на Водоотводном канале проведут тестирование всех элементов.
"После обновления водная картина фонтанов станет разнообразнее, световое оборудование сможет выдавать полный цветовой спектр", - дополняется в сообщении.
Сообщается, что фонтанный комплекс расположен на водной глади Водоотводного канала по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.