https://ria.ru/20230117/moskva-1847124911.html

В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала

В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала - РИА Новости, 25.01.2023

В Москве началась сборка обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала

Специалисты приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-17T09:28

2023-01-17T09:28

2023-01-25T15:08

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Специалисты приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Приступили к сборке обновленных фонтанных модулей Водоотводного канала. После завершения сезона фонтанов специалисты демонтировали и отправили на склад комплекс плавающих фонтанов Водоотводного канала в ЦАО. До весны проведем капитальный ремонт всех 17 фонтанных модулей. Каждый весом около 300 килограммов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе работ заменят все фонтанные модули вместе с насосным оборудованием, форсунками, светильниками подводной подсветки, системами фильтрации, трубопроводами и якорями. Перед установкой на Водоотводном канале проведут тестирование всех элементов. "После обновления водная картина фонтанов станет разнообразнее, световое оборудование сможет выдавать полный цветовой спектр", - дополняется в сообщении. Сообщается, что фонтанный комплекс расположен на водной глади Водоотводного канала по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными. Комплекс был открыт в 2005 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, цао