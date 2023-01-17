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Горслужбы очистили Москву от снега и провели противогололедную обработку - РИА Новости, 24.01.2023
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Горслужбы очистили Москву от снега и провели противогололедную обработку
Горслужбы очистили Москву от снега и провели противогололедную обработку - РИА Новости, 24.01.2023
Горслужбы очистили Москву от снега и провели противогололедную обработку
Городские службы провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-17T03:45
2023-01-24T16:11
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
погода
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Городские службы провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет снег. В 11.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Просим автомобилистов в непогоду строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении. Также в комплексе городского хозяйства отметили, что по прогнозам синоптиков, во вторник после 17.00 и до 9.00 18 января в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Мокрый снег будет способствовать образованию гололедицы. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
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москва, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы, погода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московское центральное кольцо (МЦК), Городское хозяйство Москвы, Погода
03:45 17.01.2023 (обновлено: 16:11 24.01.2023)
 

Горслужбы очистили Москву от снега и провели противогололедную обработку

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Городские службы провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В отдельных районах города идет снег. В 11.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Перекладка газопровода высокого давления
17 января, 10:28Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Царицыне начался второй этап перекладки газопровода
Отмечается, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
"Просим автомобилистов в непогоду строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
Также в комплексе городского хозяйства отметили, что по прогнозам синоптиков, во вторник после 17.00 и до 9.00 18 января в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Мокрый снег будет способствовать образованию гололедицы.
"Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)Городское хозяйство МосквыПогода
 
 
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