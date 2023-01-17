https://ria.ru/20230117/moskva-1847121229.html

Горслужбы очистили Москву от снега и провели противогололедную обработку

Горслужбы очистили Москву от снега и провели противогололедную обработку - РИА Новости, 24.01.2023

Горслужбы очистили Москву от снега и провели противогололедную обработку

Городские службы провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-17T03:45

2023-01-17T03:45

2023-01-24T16:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769563481_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_6479256f7f731128c9c7f92fd33c58c4.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Городские службы провели механизированное прометание дорог и тротуаров с противогололедной обработкой в Москве, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В отдельных районах города идет снег. В 11.00 провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Отмечается, что особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка. "Просим автомобилистов в непогоду строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении. Также в комплексе городского хозяйства отметили, что по прогнозам синоптиков, во вторник после 17.00 и до 9.00 18 января в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Мокрый снег будет способствовать образованию гололедицы. "Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230117/gazoprovod-1845377622.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы, погода