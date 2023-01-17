https://ria.ru/20230117/mobilizatsiya-1845434034.html

В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации

В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации - РИА Новости, 17.01.2023

В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации

Слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:58

2023-01-17T12:58

2023-01-17T13:27

специальная военная операция на украине

россия

политика

частичная мобилизация в россии

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

украина

донбасс

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На прошлой неделе представитель Кремля заявил, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Песков призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230113/otsrochka-1844643782.html

https://ria.ru/20230117/otsrochka-1845397755.html

россия

украина

донбасс

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россия, политика, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, донбасс