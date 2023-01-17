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В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/mobilizatsiya-1845434034.html
В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации
В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации - РИА Новости, 17.01.2023
В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации
Слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:58
2023-01-17T13:27
специальная военная операция на украине
россия
политика
частичная мобилизация в россии
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
украина
донбасс
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На прошлой неделе представитель Кремля заявил, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.Песков призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230113/otsrochka-1844643782.html
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россия, политика, частичная мобилизация в россии, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Политика, Частичная мобилизация в России, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Украина, Донбасс
12:58 17.01.2023 (обновлено: 13:27 17.01.2023)
 
В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации

Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации искусственно будируют из-за рубежа

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Слухи о новой волне частичной мобилизации в России исходят из-за границы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, ее там искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать все время соответствующие заявления, которые делал президент (Владимир. — Прим. ред.) Путин на этот счет", — подчеркнул он.

На прошлой неделе представитель Кремля заявил, что в России не готовят проведение новой волны частичной мобилизации.
Песков призвал не придавать значения утверждениям в Telegram-каналах. По его словам, первоисточник информации по этому вопросу — официальная власть во главе с президентом.
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Призыв в рамках частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября 2022 года. Его провели по предложению Министерства обороны. В ведомстве поясняли, что это необходимо для поддержания контроля над линией боевого соприкосновения в ходе спецоперации на Украине. В Вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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