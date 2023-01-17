https://ria.ru/20230117/minsk-1845375473.html
В Минске суд приступил к заочному рассмотрению дела Тихановской
В Минске суд приступил к заочному рассмотрению дела Тихановской - РИА Новости, 17.01.2023
В Минске суд приступил к заочному рассмотрению дела Тихановской
Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела против белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:19
2023-01-17T10:19
2023-01-17T11:46
в мире
светлана тихановская
павел латушко
сергей дылевский
минск
белоруссия
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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела против белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского. Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии, так что судебное заседание проходит в их отсутствие. Интересы обвиняемых представляют защитники. Ранее генпрокуратура Белоруссии направила в суд данное уголовное дело. Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, публичные призывы к санкциям, иным действиям во вред национальной безопасности Белоруссии, разжигание социальной вражды и розни. Тихановская также обвинена в измене государству, добавили в генпрокуратуре. Кроме того, как сообщили в генпрокуратуре, Тихановской и главе ее предвыборного штаба Мороз вменены приготовление к участию в массовых беспорядках, захвату и удержанию зданий и сооружений, подготовка лиц для участия в грубом нарушении общественного порядка, обеспечение такой деятельности. Тихановской, членам президиума координационного совета оппозиции, создание которого инициировала Тихановская, Ковальковой и Латушко – воспрепятствование работе ЦИК. Тихановской и Латушко – создание экстремистского формирования, совершенное повторно, организация самовольного присвоения звания и власти должностного лица. Дополнительно Латушко обвиняется в превышении служебных полномочий и получении взятки, совершенных им в бытность пребывания в должности министра культуры. По данным ведомства, "Тихановская, Мороз, Ковалькова, Латушко и (член президиума координационного совета оппозиции) Дылевский в разное время вступили в тайный преступный сговор, в том числе с иными лицами, с целью захвата государственной власти". В эпизодах уголовного дела – создание координационного совета белорусской оппозиции для координации протестной деятельности, создание народного антикризисного управления, создание "Плана победы", цель которого – возведение Тихановской в должность президента Белоруссии. Также в материалах дела - организация деятельности экстремистского формирования "Рабочее движение" с целью проведения общереспубликанской забастовки для подрыва национальной экономики и усиления санкций.
https://ria.ru/20230116/obvinenie-1845203643.html
https://ria.ru/20230107/lukashenko-1843365147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, светлана тихановская, павел латушко, сергей дылевский, минск, белоруссия
В мире, Светлана Тихановская, Павел Латушко, Сергей Дылевский, Минск, Белоруссия
10:19 17.01.2023 (обновлено: 11:46 17.01.2023)
В Минске суд приступил к заочному рассмотрению дела Тихановской
Минский горсуд приступил к заочному рассмотрению дела Тихановской и других оппозиционеров
МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Минский городской суд начал рассмотрение уголовного дела против белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской, Павла Латушко, Марии Мороз, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.
Все они сейчас находятся за пределами Белоруссии
, так что судебное заседание проходит в их отсутствие. Интересы обвиняемых представляют защитники.
Ранее генпрокуратура Белоруссии направила в суд данное уголовное дело. Всем обвиняемым инкриминированы заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, публичные призывы к санкциям, иным действиям во вред национальной безопасности Белоруссии, разжигание социальной вражды и розни. Тихановская также обвинена в измене государству, добавили в генпрокуратуре.
Кроме того, как сообщили в генпрокуратуре, Тихановской и главе ее предвыборного штаба Мороз вменены приготовление к участию в массовых беспорядках, захвату и удержанию зданий и сооружений, подготовка лиц для участия в грубом нарушении общественного порядка, обеспечение такой деятельности. Тихановской, членам президиума координационного совета оппозиции, создание которого инициировала Тихановская, Ковальковой и Латушко – воспрепятствование работе ЦИК. Тихановской и Латушко – создание экстремистского формирования, совершенное повторно, организация самовольного присвоения звания и власти должностного лица.
Дополнительно Латушко обвиняется в превышении служебных полномочий и получении взятки, совершенных им в бытность пребывания в должности министра культуры.
По данным ведомства, "Тихановская, Мороз, Ковалькова, Латушко и (член президиума координационного совета оппозиции) Дылевский в разное время вступили в тайный преступный сговор, в том числе с иными лицами, с целью захвата государственной власти". В эпизодах уголовного дела – создание координационного совета белорусской оппозиции для координации протестной деятельности, создание народного антикризисного управления, создание "Плана победы", цель которого – возведение Тихановской в должность президента Белоруссии. Также в материалах дела - организация деятельности экстремистского формирования "Рабочее движение" с целью проведения общереспубликанской забастовки для подрыва национальной экономики и усиления санкций.