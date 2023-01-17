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Микрозаймы по льготной программе получила 501 компания в МО в 2022 году - РИА Новости, 17.01.2023
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https://ria.ru/20230117/mikrozaym-1845528792.html
Микрозаймы по льготной программе получила 501 компания в МО в 2022 году
Микрозаймы по льготной программе получила 501 компания в МО в 2022 году - РИА Новости, 17.01.2023
Микрозаймы по льготной программе получила 501 компания в МО в 2022 году
В 2022 году предприниматели Московской области получили более 800 миллионов рублей с помощью льготных программ микрозаймов. Такой информацией поделилась зампред РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:28
2023-01-17T16:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В 2022 году предприниматели Московской области получили более 800 миллионов рублей с помощью льготных программ микрозаймов. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".Для получения средств предприниматели обращались в Фонд микрофинансирования. На данный момент для предпринимателей там действуют семь программ. Бизнесмен имеет право получить до пяти миллионов рублей на срок до трех лет."В прошлом году льготные кредиты Московского областного фонда микрофинансирования на общую сумму порядка 834,5 миллиона рублей получила 501 компания региона", – рассказала Екатерина Зиновьева.По программе "Приоритетный" выдали больше всего кредитов – 119 займов на сумму 298 миллионов рулей. По программе "Самозанятые" выдали 106 кредитов на сумму 46,3 миллиона.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:28 17.01.2023
 

Микрозаймы по льготной программе получила 501 компания в МО в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В 2022 году предприниматели Московской области получили более 800 миллионов рублей с помощью льготных программ микрозаймов. Такой информацией поделилась зампред правительства – глава мининвеста региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".
Для получения средств предприниматели обращались в Фонд микрофинансирования. На данный момент для предпринимателей там действуют семь программ. Бизнесмен имеет право получить до пяти миллионов рублей на срок до трех лет.
"В прошлом году льготные кредиты Московского областного фонда микрофинансирования на общую сумму порядка 834,5 миллиона рублей получила 501 компания региона", – рассказала Екатерина Зиновьева.
По программе "Приоритетный" выдали больше всего кредитов – 119 займов на сумму 298 миллионов рулей. По программе "Самозанятые" выдали 106 кредитов на сумму 46,3 миллиона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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