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На форуме в Давосе рассказали о создании глобальной "метавселенной" - РИА Новости, 17.01.2023
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На форуме в Давосе рассказали о создании глобальной "метавселенной"
На форуме в Давосе рассказали о создании глобальной "метавселенной" - РИА Новости, 17.01.2023
На форуме в Давосе рассказали о создании глобальной "метавселенной"
Объединяющий мировую элиту Всемирный экономический форум в Давосе приступил к созданию глобальной "метавселенной", которая будет строго контролироваться и... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T16:42
2023-01-17T16:42
экономика
давос
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объединяющий мировую элиту Всемирный экономический форум в Давосе приступил к созданию глобальной "метавселенной", которая будет строго контролироваться и принесет мировым корпорациям триллион долларов к 2025 году, следует из заявлений на пресс-конференции в Давосе. Термин "метавселенной" (метаверс) придумал американский медиамагнат Марк Цукерберг, откуда он и взял новое название для своей компании Meta*. Россия и ее делегация не участвуют в нынешнем форуме, весной прошлого года форум заморозил отношения с представителями РФ в связи с событиями на Украине. Как заявил на пресс-конференции основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, речь идет о "глобальной деревне коллаборации", которая якобы для "общественного блага" приближает использование создаваемой "метавселенной". Хотя такая деревня считается "глобальной", проект метаверса будут вести американские компании - Microsoft и консалтинговая корпорация Accenture. Глава Accenture Джули Тереза Свит оценила бизнес для частного сектора в рамках "метавселенной" в триллион долларов к 2025 году. Предприниматель утверждает, что "метавселенная имеет успех потому, что имеет две цели - служит нуждам человека и создает что-то, что не существует сегодня - взаимодействие цифрового и виртуального мира". Президент Microsoft Брэдфорд Ли Смит описал "метавселенную" как всемирную "деревню без границ". Компания Microsoft, по его словам, создает цифровую платформу, к которой люди получат доступ через различные устройства, будь то экран ноутбука или 3D-очки. При этом система и вся деятельность в ней будут полностью контролироваться. Как сообщил Шваб, одним из партнеров "деревни" является Интерпол. "Мы уже вместе работаем с необходимыми инстанциями, чтобы быть уверенными в том, что система безопасна насколько возможно, во-вторых, мы проработаем правительственную систему, чтобы независимым путем быть уверенными, что системой не злоупотребляли", - указал Шваб. Форум в Давосе с рекордным числом участников – более 2,7 тысячи человек - призван ускорить усилия по созданию нового мирового порядка.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, давос, в мире
Экономика, Давос, В мире
16:42 17.01.2023
 
На форуме в Давосе рассказали о создании глобальной "метавселенной"

На форуме в Давосе предложили создать глобальную строго контролируемую "метавселенную"

© AP Photo / Markus SchreiberУчастники Всемирного экономического форума в Давосе
Участники Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Участники Всемирного экономического форума в Давосе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Объединяющий мировую элиту Всемирный экономический форум в Давосе приступил к созданию глобальной "метавселенной", которая будет строго контролироваться и принесет мировым корпорациям триллион долларов к 2025 году, следует из заявлений на пресс-конференции в Давосе.
Термин "метавселенной" (метаверс) придумал американский медиамагнат Марк Цукерберг, откуда он и взял новое название для своей компании Meta*. Россия и ее делегация не участвуют в нынешнем форуме, весной прошлого года форум заморозил отношения с представителями РФ в связи с событиями на Украине.
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Как заявил на пресс-конференции основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, речь идет о "глобальной деревне коллаборации", которая якобы для "общественного блага" приближает использование создаваемой "метавселенной". Хотя такая деревня считается "глобальной", проект метаверса будут вести американские компании - Microsoft и консалтинговая корпорация Accenture.
"Мы рады создать такую глобальную деревню в сотрудничестве с Accenture и Microsoft, но за этим стоит консорциум партнеров деревни, состоящий более чем из 80 компаний, международных организаций, МВФ, ВТО, ПРООН, а также НПО, академических институтов", - сказал Шваб.
Глава Accenture Джули Тереза Свит оценила бизнес для частного сектора в рамках "метавселенной" в триллион долларов к 2025 году. Предприниматель утверждает, что "метавселенная имеет успех потому, что имеет две цели - служит нуждам человека и создает что-то, что не существует сегодня - взаимодействие цифрового и виртуального мира".
Президент Microsoft Брэдфорд Ли Смит описал "метавселенную" как всемирную "деревню без границ". Компания Microsoft, по его словам, создает цифровую платформу, к которой люди получат доступ через различные устройства, будь то экран ноутбука или 3D-очки.
При этом система и вся деятельность в ней будут полностью контролироваться. Как сообщил Шваб, одним из партнеров "деревни" является Интерпол. "Мы уже вместе работаем с необходимыми инстанциями, чтобы быть уверенными в том, что система безопасна насколько возможно, во-вторых, мы проработаем правительственную систему, чтобы независимым путем быть уверенными, что системой не злоупотребляли", - указал Шваб. Форум в Давосе с рекордным числом участников – более 2,7 тысячи человек - призван ускорить усилия по созданию нового мирового порядка.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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