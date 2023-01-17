https://ria.ru/20230117/meksika-1845387990.html

Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде

Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде - РИА Новости, 17.01.2023

Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде

В Мексике опять зафиксированы случаи запрета на въезд для туристов из России и их депортации, туроператоры на местах подтверждают, что проверки на границе стали РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:32

2023-01-17T12:32

2023-01-17T13:28

туризм

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туризм

туристы

мексика

ассоциация туроператоров россии (атор)

куда можно лететь

отдых на море

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Мексике опять зафиксированы случаи запрета на въезд для туристов из России и их депортации, туроператоры на местах подтверждают, что проверки на границе стали жестче, сообщает АТОР.При этом никаких новых ограничительных правил введено не было. Туристы в социальных сетях объясняют, что путешественникам, не имеющим обратного билета, отказывают во въезде в страну. Мексиканские компании подтвердили достоверность информации. Но это совсем не новинка в правилах въезда, так было и все время до пандемии.Сейчас, как отметили в принимающей компании в Мексике, проверки действительно ужесточились. Это связывают с тем, что в последнее время участились случаи, когда россияне приезжают в Мексику лишь с целью пересечь далее границу с США и остаться в Америке. Если обратного билета нет, то граждан (независимо от страны) ждут неприятности – изолированный накопитель и депортация за счет авиакомпании.Напомним, по данным МИД РФ, для въезда в Мексику (в том числе с туристическими целями) путешественнику необходимо иметь: обратный билет, бронь в гостинице, подтверждение наличия финансовых средств или другие гарантии проживания в стране.Желающих отдыхать в Мексике среди российских туристов сейчас совсем немного, говорят туроператоры. Прямого сообщения нет, а стоимость путевок – минимум за 250 тысяч рублей на двоих с перелетом на неделю.

https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html

мексика

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, мексика, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море