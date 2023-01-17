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Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде - РИА Новости, 17.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230117/meksika-1845387990.html
Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде
Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде - РИА Новости, 17.01.2023
Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде
В Мексике опять зафиксированы случаи запрета на въезд для туристов из России и их депортации, туроператоры на местах подтверждают, что проверки на границе стали РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:32
2023-01-17T13:28
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
мексика
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Мексике опять зафиксированы случаи запрета на въезд для туристов из России и их депортации, туроператоры на местах подтверждают, что проверки на границе стали жестче, сообщает АТОР.При этом никаких новых ограничительных правил введено не было. Туристы в социальных сетях объясняют, что путешественникам, не имеющим обратного билета, отказывают во въезде в страну. Мексиканские компании подтвердили достоверность информации. Но это совсем не новинка в правилах въезда, так было и все время до пандемии.Сейчас, как отметили в принимающей компании в Мексике, проверки действительно ужесточились. Это связывают с тем, что в последнее время участились случаи, когда россияне приезжают в Мексику лишь с целью пересечь далее границу с США и остаться в Америке. Если обратного билета нет, то граждан (независимо от страны) ждут неприятности – изолированный накопитель и депортация за счет авиакомпании.Напомним, по данным МИД РФ, для въезда в Мексику (в том числе с туристическими целями) путешественнику необходимо иметь: обратный билет, бронь в гостинице, подтверждение наличия финансовых средств или другие гарантии проживания в стране.Желающих отдыхать в Мексике среди российских туристов сейчас совсем немного, говорят туроператоры. Прямого сообщения нет, а стоимость путевок – минимум за 250 тысяч рублей на двоих с перелетом на неделю.
https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html
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новости - туризм, туризм, туристы, мексика, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Мексика, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
12:32 17.01.2023 (обновлено: 13:28 17.01.2023)
 
Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде

В АТОР объяснили, почему некоторых российских туристов не пускают в Мексику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПляж на территории отеля в Мексике
Пляж на территории отеля в Мексике - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Мексике опять зафиксированы случаи запрета на въезд для туристов из России и их депортации, туроператоры на местах подтверждают, что проверки на границе стали жестче, сообщает АТОР.
При этом никаких новых ограничительных правил введено не было. Туристы в социальных сетях объясняют, что путешественникам, не имеющим обратного билета, отказывают во въезде в страну. Мексиканские компании подтвердили достоверность информации. Но это совсем не новинка в правилах въезда, так было и все время до пандемии.
"Подчеркиваем: требование обратного билета для въезда в Мексику было всегда. Более того, если это чартер, рейсы должны быть обязательно одной авиакомпании в обе стороны. Здесь ничего не изменилось. Что касается проверок в аэропортах Мексики, то они тоже всегда были строгими", – рассказали в PAC Group.
Сейчас, как отметили в принимающей компании в Мексике, проверки действительно ужесточились. Это связывают с тем, что в последнее время участились случаи, когда россияне приезжают в Мексику лишь с целью пересечь далее границу с США и остаться в Америке.
Если обратного билета нет, то граждан (независимо от страны) ждут неприятности – изолированный накопитель и депортация за счет авиакомпании.
Напомним, по данным МИД РФ, для въезда в Мексику (в том числе с туристическими целями) путешественнику необходимо иметь: обратный билет, бронь в гостинице, подтверждение наличия финансовых средств или другие гарантии проживания в стране.
Желающих отдыхать в Мексике среди российских туристов сейчас совсем немного, говорят туроператоры. Прямого сообщения нет, а стоимость путевок – минимум за 250 тысяч рублей на двоих с перелетом на неделю.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:59Туризм
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыМексикаАссоциация туроператоров России (АТОР)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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