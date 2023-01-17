https://ria.ru/20230117/meksika-1845387990.html
Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде
Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде - РИА Новости, 17.01.2023
Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде
В Мексике опять зафиксированы случаи запрета на въезд для туристов из России и их депортации, туроператоры на местах подтверждают, что проверки на границе стали РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:32
2023-01-17T12:32
2023-01-17T13:28
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
мексика
ассоциация туроператоров россии (атор)
куда можно лететь
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151276/19/1512761902_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_429029cc422ca583c0e901ccdec17c64.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Мексике опять зафиксированы случаи запрета на въезд для туристов из России и их депортации, туроператоры на местах подтверждают, что проверки на границе стали жестче, сообщает АТОР.При этом никаких новых ограничительных правил введено не было. Туристы в социальных сетях объясняют, что путешественникам, не имеющим обратного билета, отказывают во въезде в страну. Мексиканские компании подтвердили достоверность информации. Но это совсем не новинка в правилах въезда, так было и все время до пандемии.Сейчас, как отметили в принимающей компании в Мексике, проверки действительно ужесточились. Это связывают с тем, что в последнее время участились случаи, когда россияне приезжают в Мексику лишь с целью пересечь далее границу с США и остаться в Америке. Если обратного билета нет, то граждан (независимо от страны) ждут неприятности – изолированный накопитель и депортация за счет авиакомпании.Напомним, по данным МИД РФ, для въезда в Мексику (в том числе с туристическими целями) путешественнику необходимо иметь: обратный билет, бронь в гостинице, подтверждение наличия финансовых средств или другие гарантии проживания в стране.Желающих отдыхать в Мексике среди российских туристов сейчас совсем немного, говорят туроператоры. Прямого сообщения нет, а стоимость путевок – минимум за 250 тысяч рублей на двоих с перелетом на неделю.
https://ria.ru/20230111/turisty-1844097860.html
мексика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151276/19/1512761902_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_fff934a170f1c2b62d66476cc2162bfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, мексика, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Мексика, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
12:32 17.01.2023 (обновлено: 13:28 17.01.2023)
Эксперты объяснили, почему в Мексике стали отказывать россиянам во въезде
В АТОР объяснили, почему некоторых российских туристов не пускают в Мексику
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости
. В Мексике опять зафиксированы случаи запрета на въезд для туристов из России и их депортации, туроператоры на местах подтверждают, что проверки на границе стали жестче, сообщает
АТОР.
При этом никаких новых ограничительных правил введено не было. Туристы в социальных сетях объясняют, что путешественникам, не имеющим обратного билета, отказывают во въезде в страну. Мексиканские компании подтвердили достоверность информации. Но это совсем не новинка в правилах въезда, так было и все время до пандемии.
"Подчеркиваем: требование обратного билета для въезда в Мексику было всегда. Более того, если это чартер, рейсы должны быть обязательно одной авиакомпании в обе стороны. Здесь ничего не изменилось. Что касается проверок в аэропортах Мексики, то они тоже всегда были строгими", – рассказали в PAC Group.
Сейчас, как отметили в принимающей компании в Мексике, проверки действительно ужесточились. Это связывают с тем, что в последнее время участились случаи, когда россияне приезжают в Мексику лишь с целью пересечь далее границу с США
и остаться в Америке
.
Если обратного билета нет, то граждан (независимо от страны) ждут неприятности – изолированный накопитель и депортация за счет авиакомпании.
Напомним, по данным МИД РФ, для въезда в Мексику (в том числе с туристическими целями) путешественнику необходимо иметь: обратный билет, бронь в гостинице, подтверждение наличия финансовых средств или другие гарантии проживания в стране.
Желающих отдыхать в Мексике среди российских туристов сейчас совсем немного, говорят туроператоры. Прямого сообщения нет, а стоимость путевок – минимум за 250 тысяч рублей на двоих с перелетом на неделю.