https://ria.ru/20230117/mashinist-1845588280.html

Первой в России женщине-машинисту доверили водить поезд дальнего следования

Первой в России женщине-машинисту доверили водить поезд дальнего следования - РИА Новости, 17.01.2023

Первой в России женщине-машинисту доверили водить поезд дальнего следования

Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова получила удостоверение и теперь ей доверено водить пассажирские поезда дальнего... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T20:27

2023-01-17T20:27

2023-01-17T20:27

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования Оксана Соколова получила удостоверение и теперь ей доверено водить пассажирские поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД. Ранее в России появились женщины-машинисты электричек. Соколова стала первой женщиной-машинистом в России именно поезда дальнего следования. Работает девушка на Свердловской железной дороге (СвЖД, филиал РЖД). Ранее она закончила курс обучения, сдала экзамен на право управления электровозом и проходила практику в сопровождении опытного наставника. "Оксана Павловна Соколова, работник эксплуатационного локомотивного депо Свердловск-Пассажирский Свердловской дирекции тяги, 16 января 2023 года получила удостоверение машиниста электровоза, и стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования. В течение двух месяцев Оксане предстоит пройти стажировку, после которой состоится ее первая самостоятельная поездка. Пока она имеет право работать машинистом электровоза только на одном участке – Екатеринбург-Пассажирский – Дружинино", - рассказали в РЖД. Там отметили, что девушка в ближайшей перспективе планирует получить аналогичное заключение для работы еще и на участке Екатеринбург-Пассажирский – Тюмень, на котором она проходила стажировку для работы помощником машиниста. "Для Оксаны Соколовой управлять поездом – сбывшаяся мечта детства. В 2021 году в числе первых женщин на Свердловской магистрали она прошла обучение по специальности "помощник машиниста". А после получения необходимого опыта и стажа работы освоила и следующую профессию – "машинист электровоза". По ее словам, работа машинистом – это прежде всего ответственность за безопасность движения. А еще это уверенность в завтрашнем дне", - сообщили в компании. Помимо Соколовой обучение профессии машиниста электровоза к настоящему времени прошла еще одна женщина - Малых Алена. В феврале она начинает обкатку - практику в сопровождении опытного наставника. Потом ей также предстоит экзамен - контрольная поездка - и стажировка в должности машиниста. Еще 5 женщин трудятся машинистами электропоездов. Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года, благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машинист: определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки и др. Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора были сформированы учебные группы в Москве и Екатеринбурге.

https://ria.ru/20210103/mashinisty-1591878944.html

https://ria.ru/20230113/elektrichka-1844676421.html

https://ria.ru/20210305/mashinist-1600128426.html

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общество, россия, тюмень, москва, ржд