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ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/marinka-1845494443.html
ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки
ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки - РИА Новости, 17.01.2023
ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки
Украинские войска пытаются удержаться в частном секторе Марьинки, но это вопрос недолгого времени, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:55
2023-01-17T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
донецк
петровский район
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска пытаются удержаться в частном секторе Марьинки, но это вопрос недолгого времени, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее во вторник Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке. По его словам, в городе зачищены все высотки, и скоро населенный пункт перейдет под полный контроль. "Сейчас противник пытается удержаться в частном секторе, на тех позициях, которые были заранее подготовлены. Но это тоже уже вопрос очень недолгого времени", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк, петровский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Донецк, Петровский район
14:55 17.01.2023
 
ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска пытаются удержаться в частном секторе Марьинки, но это вопрос недолгого времени, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее во вторник Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке. По его словам, в городе зачищены все высотки, и скоро населенный пункт перейдет под полный контроль.
"Сейчас противник пытается удержаться в частном секторе, на тех позициях, которые были заранее подготовлены. Но это тоже уже вопрос очень недолгого времени", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДонецкПетровский район
 
 
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