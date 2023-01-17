https://ria.ru/20230117/marinka-1845494443.html

ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки

ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки - РИА Новости, 17.01.2023

ВСУ пытаются удержаться в частном секторе Марьинки

Украинские войска пытаются удержаться в частном секторе Марьинки, но это вопрос недолгого времени, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:55

2023-01-17T14:55

2023-01-17T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска пытаются удержаться в частном секторе Марьинки, но это вопрос недолгого времени, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее во вторник Пушилин заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке. По его словам, в городе зачищены все высотки, и скоро населенный пункт перейдет под полный контроль. "Сейчас противник пытается удержаться в частном секторе, на тех позициях, которые были заранее подготовлены. Но это тоже уже вопрос очень недолгого времени", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845460364.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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Варвара Скокшина

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, донецк, петровский район