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В Лондоне заявили об ослаблении британской армии из-за Украины
В Лондоне заявили об ослаблении британской армии из-за Украины - РИА Новости, 17.01.2023
В Лондоне заявили об ослаблении британской армии из-за Украины
Предоставление Лондоном танков Challenger 2 Украине "временно ослабит" британскую армию, сообщает радио Times со ссылкой на начальника Генштаба ВС Британии... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T00:47
2023-01-17T00:47
2023-01-17T03:23
специальная военная операция на украине
в мире
лондон
россия
украина
риши сунак
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Предоставление Лондоном танков Challenger 2 Украине "временно ослабит" британскую армию, сообщает радио Times со ссылкой на начальника Генштаба ВС Британии Патрика Сандерса. "Передача этих средств временно нас ослабит как армию, это без сомнений", — говорится в полученном СМИ заявлении Сандерса. Кроме того, британский военачальник считает, что отправка танков Киеву "пробьет брешь" в запасах Британии и затруднит выполнение Лондоном обязательств по НАТО. Сандерс также отметил, что в британских ВС наблюдается обеспокоенность из-за этого решения. Издание отмечает, что в британских военных кругах рассматривают такие заявления главы генштаба как призыв к министерству обороны восполнить передаваемые Украине средства, а к министерству финансов выделить финансирование на пополнения запасов. Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а вскоре начнется обучение украинских военных их применению. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844333843.html
https://ria.ru/20230110/armiya-1843859141.html
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в мире, лондон, россия, украина, риши сунак, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лондон, Россия, Украина, Риши Сунак, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), НАТО
00:47 17.01.2023 (обновлено: 03:23 17.01.2023)
В Лондоне заявили об ослаблении британской армии из-за Украины
Глава генштаба Британии Сандерс: отправка танков Киеву ослабит британскую армию и НАТО