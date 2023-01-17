https://ria.ru/20230117/london-1845334503.html

В Лондоне заявили об ослаблении британской армии из-за Украины

В Лондоне заявили об ослаблении британской армии из-за Украины - РИА Новости, 17.01.2023

В Лондоне заявили об ослаблении британской армии из-за Украины

Предоставление Лондоном танков Challenger 2 Украине "временно ослабит" британскую армию, сообщает радио Times со ссылкой на начальника Генштаба ВС Британии... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T00:47

2023-01-17T00:47

2023-01-17T03:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Предоставление Лондоном танков Challenger 2 Украине "временно ослабит" британскую армию, сообщает радио Times со ссылкой на начальника Генштаба ВС Британии Патрика Сандерса. "Передача этих средств временно нас ослабит как армию, это без сомнений", — говорится в полученном СМИ заявлении Сандерса. Кроме того, британский военачальник считает, что отправка танков Киеву "пробьет брешь" в запасах Британии и затруднит выполнение Лондоном обязательств по НАТО. Сандерс также отметил, что в британских ВС наблюдается обеспокоенность из-за этого решения. Издание отмечает, что в британских военных кругах рассматривают такие заявления главы генштаба как призыв к министерству обороны восполнить передаваемые Украине средства, а к министерству финансов выделить финансирование на пополнения запасов. Ранее в офисе британского премьера Риши Сунака сообщили, что Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а вскоре начнется обучение украинских военных их применению. На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844333843.html

https://ria.ru/20230110/armiya-1843859141.html

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в мире, лондон, россия, украина, риши сунак, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нато