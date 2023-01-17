https://ria.ru/20230117/likhach-1845482486.html

Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД

Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД - РИА Новости, 17.01.2023

Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД

Сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой поймали лихача, устроившего гонки с полицией на МКАД, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T14:24

2023-01-17T14:24

2023-01-17T15:40

происшествия

россия

москва

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой поймали лихача, устроившего гонки с полицией на МКАД, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник. По ее словам, автомобиль "Нива", который совершал "опасные маневры", полицейские заметили на северо-востоке Москвы и приказали водителю остановиться, но тот лишь поддал газу. Более того, во время погони на МКАД он успел протаранить полицейский автомобиль. "Сотрудники Госавтоинспекции в соответствии с федеральным законом "О полиции" для остановки транспортного средства применили табельное оружие. После того, как выстрелами были повреждены три колеса "Нивы", машина остановилась, а водителя задержали и доставили в отдел полиции", - сказала Волк. На лихача составили девять административных протоколов. Оказалось, что он уже не раз привлекался к ответственности за "различные противоправные деяния" и ездил без прав. Возникли сомнения и в его трезвости - мужчину отправили на медицинское освидетельствование, результаты которой пока не раскрываются. По каким статьям КоАП РФ на мужчину выписали протоколы, а также за что конкретно его лишили водительских прав, Волк не уточнила. МВД РФ также опубликовало видео с показаниями пойманного водителя. На вопрос полицейского о том, почему он не остановился в ходе преследования, мужчина ответил, что был "занят своими секретными делами". Задержанный добавил, что "был на задании", не уточнив, на каком именно и от лица какой организации.

https://ria.ru/20230117/karshering-1845392642.html

https://ria.ru/20220830/likhach-1813259740.html

россия

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание водителя "Нивы", который устроил гонки с полицией на МКАД В Москве ночью ловили лихача на "Ниве", который устроил гонки с полицией на МКАД, остановить его удалось только выстрелами по колесам. Позже мужчина заявил, что был занят секретными делами, и добавил, что "был на задании", не уточнив, на каком именно. 2023-01-17T14:24 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)