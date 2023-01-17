https://ria.ru/20230117/likhach-1845482486.html
Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД
Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД - РИА Новости, 17.01.2023
Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД
Сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой поймали лихача, устроившего гонки с полицией на МКАД, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:24
2023-01-17T14:24
2023-01-17T15:40
происшествия
россия
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой поймали лихача, устроившего гонки с полицией на МКАД, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник. По ее словам, автомобиль "Нива", который совершал "опасные маневры", полицейские заметили на северо-востоке Москвы и приказали водителю остановиться, но тот лишь поддал газу. Более того, во время погони на МКАД он успел протаранить полицейский автомобиль. "Сотрудники Госавтоинспекции в соответствии с федеральным законом "О полиции" для остановки транспортного средства применили табельное оружие. После того, как выстрелами были повреждены три колеса "Нивы", машина остановилась, а водителя задержали и доставили в отдел полиции", - сказала Волк. На лихача составили девять административных протоколов. Оказалось, что он уже не раз привлекался к ответственности за "различные противоправные деяния" и ездил без прав. Возникли сомнения и в его трезвости - мужчину отправили на медицинское освидетельствование, результаты которой пока не раскрываются. По каким статьям КоАП РФ на мужчину выписали протоколы, а также за что конкретно его лишили водительских прав, Волк не уточнила. МВД РФ также опубликовало видео с показаниями пойманного водителя. На вопрос полицейского о том, почему он не остановился в ходе преследования, мужчина ответил, что был "занят своими секретными делами". Задержанный добавил, что "был на задании", не уточнив, на каком именно и от лица какой организации.
https://ria.ru/20230117/karshering-1845392642.html
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Задержание водителя "Нивы", который устроил гонки с полицией на МКАД
В Москве ночью ловили лихача на "Ниве", который устроил гонки с полицией на МКАД, остановить его удалось только выстрелами по колесам. Позже мужчина заявил, что был занят секретными делами, и добавил, что "был на задании", не уточнив, на каком именно.
2023-01-17T14:24
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PT2M18S
РИА Новости
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происшествия, россия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:24 17.01.2023 (обновлено: 15:40 17.01.2023)
Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД
Сотрудники ГИБДД поймали лихача на "Ниве", устроившего ночные гонки с полицией на МКАД