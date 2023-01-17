Рейтинг@Mail.ru
Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/likhach-1845482486.html
Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД
Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД - РИА Новости, 17.01.2023
Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД
Сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой поймали лихача, устроившего гонки с полицией на МКАД, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:24
2023-01-17T15:40
происшествия
россия
москва
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845511906_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dfb4861d99c6726963e926b4d37d2e64.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой поймали лихача, устроившего гонки с полицией на МКАД, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник. По ее словам, автомобиль "Нива", который совершал "опасные маневры", полицейские заметили на северо-востоке Москвы и приказали водителю остановиться, но тот лишь поддал газу. Более того, во время погони на МКАД он успел протаранить полицейский автомобиль. "Сотрудники Госавтоинспекции в соответствии с федеральным законом "О полиции" для остановки транспортного средства применили табельное оружие. После того, как выстрелами были повреждены три колеса "Нивы", машина остановилась, а водителя задержали и доставили в отдел полиции", - сказала Волк. На лихача составили девять административных протоколов. Оказалось, что он уже не раз привлекался к ответственности за "различные противоправные деяния" и ездил без прав. Возникли сомнения и в его трезвости - мужчину отправили на медицинское освидетельствование, результаты которой пока не раскрываются. По каким статьям КоАП РФ на мужчину выписали протоколы, а также за что конкретно его лишили водительских прав, Волк не уточнила. МВД РФ также опубликовало видео с показаниями пойманного водителя. На вопрос полицейского о том, почему он не остановился в ходе преследования, мужчина ответил, что был "занят своими секретными делами". Задержанный добавил, что "был на задании", не уточнив, на каком именно и от лица какой организации.
https://ria.ru/20230117/karshering-1845392642.html
https://ria.ru/20220830/likhach-1813259740.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание водителя "Нивы", который устроил гонки с полицией на МКАД
В Москве ночью ловили лихача на "Ниве", который устроил гонки с полицией на МКАД, остановить его удалось только выстрелами по колесам. Позже мужчина заявил, что был занят секретными делами, и добавил, что "был на задании", не уточнив, на каком именно.
2023-01-17T14:24
true
PT2M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845511906_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ad47de67e13aa98c53a9fdcc79fff6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:24 17.01.2023 (обновлено: 15:40 17.01.2023)
 
Лихач с "секретным заданием" устроил гонки с полицией на МКАД

Сотрудники ГИБДД поймали лихача на "Ниве", устроившего ночные гонки с полицией на МКАД

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции со стрельбой поймали лихача, устроившего гонки с полицией на МКАД, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник.
По ее словам, автомобиль "Нива", который совершал "опасные маневры", полицейские заметили на северо-востоке Москвы и приказали водителю остановиться, но тот лишь поддал газу. Более того, во время погони на МКАД он успел протаранить полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 11:33
В Петербурге автомобиль каршеринга вылетел на лед Фонтанки после погони
"Сотрудники Госавтоинспекции в соответствии с федеральным законом "О полиции" для остановки транспортного средства применили табельное оружие. После того, как выстрелами были повреждены три колеса "Нивы", машина остановилась, а водителя задержали и доставили в отдел полиции", - сказала Волк.
На лихача составили девять административных протоколов. Оказалось, что он уже не раз привлекался к ответственности за "различные противоправные деяния" и ездил без прав. Возникли сомнения и в его трезвости - мужчину отправили на медицинское освидетельствование, результаты которой пока не раскрываются. По каким статьям КоАП РФ на мужчину выписали протоколы, а также за что конкретно его лишили водительских прав, Волк не уточнила.
МВД РФ также опубликовало видео с показаниями пойманного водителя. На вопрос полицейского о том, почему он не остановился в ходе преследования, мужчина ответил, что был "занят своими секретными делами". Задержанный добавил, что "был на задании", не уточнив, на каком именно и от лица какой организации.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа 2022, 19:30
Лихач на Lexus зажал руку инспектора ГИБДД стеклом и протащил его по дороге
 
ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала