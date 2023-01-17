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Путин поручил собрать совещание по ситуации в лесопереработке - РИА Новости, 17.01.2023
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Путин поручил собрать совещание по ситуации в лесопереработке
Путин поручил собрать совещание по ситуации в лесопереработке - РИА Новости, 17.01.2023
Путин поручил собрать совещание по ситуации в лесопереработке
Ситуация в ряде отраслей требует особого внимания, прежде всего речь идет о производствах, ориентированных на внешний рынок, непростая ситуация в... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T14:27
2023-01-17T14:57
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация в ряде отраслей требует особого внимания, прежде всего речь идет о производствах, ориентированных на внешний рынок, непростая ситуация в лесопромышленном комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин.Он подчеркнул, что нужно посвятит лесопереработке отдельное совещание."Ситуация в ряде отраслей требует особого внимания, как со стороны федерального правительства, так и коллег в регионах - на местах. Прежде всего речь идет о производствах, которые были ориентированы преимущественно на внешний рынок. Так, остается непростой ситуация в лесопромышленном комплексе, по итогам ноября, обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4% при этом в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе России. Думаю, что мы должны посвятит этому вопросу отдельное совещание", - сказал Путин на совещании по экономике.Он вновь подчеркнул, что нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубления переработки сырья и материалов именно в РФ "на отечественных производствах и отечественных производственных мощностях".
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
14:27 17.01.2023 (обновлено: 14:57 17.01.2023)
 
Путин поручил собрать совещание по ситуации в лесопереработке

Путин поручил собрать совещание по лесопереработке, ориентированной на внешний рынок

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ситуация в ряде отраслей требует особого внимания, прежде всего речь идет о производствах, ориентированных на внешний рынок, непростая ситуация в лесопромышленном комплексе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что нужно посвятит лесопереработке отдельное совещание.
"Ситуация в ряде отраслей требует особого внимания, как со стороны федерального правительства, так и коллег в регионах - на местах. Прежде всего речь идет о производствах, которые были ориентированы преимущественно на внешний рынок. Так, остается непростой ситуация в лесопромышленном комплексе, по итогам ноября, обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4% при этом в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе России. Думаю, что мы должны посвятит этому вопросу отдельное совещание", - сказал Путин на совещании по экономике.
Он вновь подчеркнул, что нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы, а также придать импульс их развитию через стимулирование внутреннего спроса и углубления переработки сырья и материалов именно в РФ "на отечественных производствах и отечественных производственных мощностях".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Вчера, 14:28
Путин потребовал отказаться от экспорта круглого леса
 
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