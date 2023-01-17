https://ria.ru/20230117/krescheniya-1845338462.html

В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье

В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье - РИА Новости, 17.01.2023

В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье

Свыше 220 мест подготовлено для крещенских купаний в муниципальных образованиях Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T02:58

2023-01-17T02:58

2023-01-17T02:58

религия

общество

московская область (подмосковье)

егорьевск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

праздник крещения господня

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 220 мест подготовлено для крещенских купаний в муниципальных образованиях Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "В муниципальных образованиях Подмосковья подготовлено 225 мест для крещенских купаний, из них 64 – на открытых водоемах, 53 – на прудах и 108 – в купелях", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что все купели оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами и имеют удобные спуски в воду. Кроме того, везде организовано дежурство спасателей и медиков. Собеседник агентства добавил, что больше всего участников крещенских купаний ожидается в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Солнечногорске, Шатуре, Истре, Люберцах, Мытищах, Долгопрудном и Одинцово.

https://ria.ru/20230116/kreschenie-1845068051.html

https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845335561.html

московская область (подмосковье)

егорьевск

россия

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общество, московская область (подмосковье), егорьевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник крещения господня