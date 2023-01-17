https://ria.ru/20230117/krescheniya-1845338462.html
В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье
В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье - РИА Новости, 17.01.2023
В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье
Свыше 220 мест подготовлено для крещенских купаний в муниципальных образованиях Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T02:58
2023-01-17T02:58
2023-01-17T02:58
религия
общество
московская область (подмосковье)
егорьевск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
праздник крещения господня
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 220 мест подготовлено для крещенских купаний в муниципальных образованиях Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "В муниципальных образованиях Подмосковья подготовлено 225 мест для крещенских купаний, из них 64 – на открытых водоемах, 53 – на прудах и 108 – в купелях", – сказал собеседник агентства. Он отметил, что все купели оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами и имеют удобные спуски в воду. Кроме того, везде организовано дежурство спасателей и медиков. Собеседник агентства добавил, что больше всего участников крещенских купаний ожидается в Сергиевом Посаде, Егорьевске, Солнечногорске, Шатуре, Истре, Люберцах, Мытищах, Долгопрудном и Одинцово.
https://ria.ru/20230116/kreschenie-1845068051.html
https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845335561.html
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общество, московская область (подмосковье), егорьевск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник крещения господня
Религия, Общество, Московская область (Подмосковье), Егорьевск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Праздник Крещения Господня
В МЧС рассказали, где пройдут крещенские купания в Подмосковье
МЧС: в Подмосковье подготовили более 220 мест для крещенских купаний