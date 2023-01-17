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В МЧС рассказали об обеспечении безопасности крещенских купаний

В МЧС рассказали об обеспечении безопасности крещенских купаний - РИА Новости, 17.01.2023

В МЧС рассказали об обеспечении безопасности крещенских купаний

Свыше 4 тысяч человек и порядка 700 единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T04:59

2023-01-17T04:59

2023-01-17T04:59

общество

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

праздник крещения господня

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 4 тысяч человек и порядка 700 единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. Спасатели рекомендуют в случае необходимости обращаться в главное управление МЧС по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, телефону спасения "01" (с мобильного "101") и единому номеру вызова экстренных служб "112".

московская область (подмосковье)

россия

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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник крещения господня