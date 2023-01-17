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В МЧС рассказали об обеспечении безопасности крещенских купаний - РИА Новости, 17.01.2023
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В МЧС рассказали об обеспечении безопасности крещенских купаний
В МЧС рассказали об обеспечении безопасности крещенских купаний - РИА Новости, 17.01.2023
В МЧС рассказали об обеспечении безопасности крещенских купаний
Свыше 4 тысяч человек и порядка 700 единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:59
2023-01-17T04:59
общество
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
праздник крещения господня
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 4 тысяч человек и порядка 700 единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. Спасатели рекомендуют в случае необходимости обращаться в главное управление МЧС по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, телефону спасения "01" (с мобильного "101") и единому номеру вызова экстренных служб "112".
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общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), праздник крещения господня
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Праздник Крещения Господня
04:59 17.01.2023
 
В МЧС рассказали об обеспечении безопасности крещенских купаний

МЧС: более четырех тысяч человек обеспечат безопасность крещенских купаний в Подмосковье

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанкКрещенские купания
Крещенские купания - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Крещенские купания. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Свыше 4 тысяч человек и порядка 700 единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
"В обеспечении безопасности жителей и гостей Московской области в праздник Крещения Господня будет задействовано более 4 тысяч человек и 700 единиц техники, в том числе четыре судна на воздушной подушке и шесть плавсредств", - сказал собеседник агентства.
Спасатели рекомендуют в случае необходимости обращаться в главное управление МЧС по Московской области по телефону доверия 8 (498) 505-41-70, телефону спасения "01" (с мобильного "101") и единому номеру вызова экстренных служб "112".
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Праздник Крещения Господня
 
 
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