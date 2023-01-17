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Врач предупредил об опасных действиях при Крещенских купаниях
Врач предупредил об опасных действиях при Крещенских купаниях - РИА Новости, 17.01.2023
Врач предупредил об опасных действиях при Крещенских купаниях
Перед крещенским купанием стоит размяться, сделав несколько упражнений, и в прорубь желательно не окунаться с головой, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T04:14
2023-01-17T04:14
2023-01-17T04:14
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андрей тяжельников
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Перед крещенским купанием стоит размяться, сделав несколько упражнений, и в прорубь желательно не окунаться с головой, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "Растираться снегом перед погружением в холодную воду не нужно, так как вы только добавите риск переохлаждения", – сказал Тяжельников. Он отметил, что перед купанием лучше размяться, сделать несколько упражнений. Не рекомендуется резко раздеваться и тем более стоять раздетым в очереди к купели. По его словам, лучше снимать одежду постепенно и в последнюю очередь разуться. Также врач отметил, что если человек окунается впервые, то находиться в проруби можно не более 20-30 секунд. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что крещенские купания 18-19 января пройдут в городе на 46 площадках.
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здоровье, россия, москва, праздник крещения господня, андрей тяжельников, сергей собянин
Религия, Здоровье, Россия, Москва, Праздник Крещения Господня, Андрей Тяжельников, Сергей Собянин
Врач предупредил об опасных действиях при Крещенских купаниях
Врач Тяжельников: растирания снегом перед купанием может увеличить риск переохлаждения
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Перед крещенским купанием стоит размяться, сделав несколько упражнений, и в прорубь желательно не окунаться с головой, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России
он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
"Растираться снегом перед погружением в холодную воду не нужно, так как вы только добавите риск переохлаждения", – сказал Тяжельников.
Он отметил, что перед купанием лучше размяться, сделать несколько упражнений. Не рекомендуется резко раздеваться и тем более стоять раздетым в очереди к купели. По его словам, лучше снимать одежду постепенно и в последнюю очередь разуться.
"Ни в коем случае нельзя нырять в прорубь. Нужно аккуратно зайти в воду и присесть в ней три раза, погружаясь полностью. Желательно не окунаться с головой", – добавил Тяжельников.
Также врач отметил, что если человек окунается впервые, то находиться в проруби можно не более 20-30 секунд.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что крещенские купания 18-19 января пройдут в городе на 46 площадках.