https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845340119.html

Врач предупредил об опасных действиях при Крещенских купаниях

Врач предупредил об опасных действиях при Крещенских купаниях - РИА Новости, 17.01.2023

Врач предупредил об опасных действиях при Крещенских купаниях

Перед крещенским купанием стоит размяться, сделав несколько упражнений, и в прорубь желательно не окунаться с головой, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T04:14

2023-01-17T04:14

2023-01-17T04:14

религия

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москва

праздник крещения господня

андрей тяжельников

сергей собянин

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Перед крещенским купанием стоит размяться, сделав несколько упражнений, и в прорубь желательно не окунаться с головой, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Праздник Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января, в России он традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях. "Растираться снегом перед погружением в холодную воду не нужно, так как вы только добавите риск переохлаждения", – сказал Тяжельников. Он отметил, что перед купанием лучше размяться, сделать несколько упражнений. Не рекомендуется резко раздеваться и тем более стоять раздетым в очереди к купели. По его словам, лучше снимать одежду постепенно и в последнюю очередь разуться. Также врач отметил, что если человек окунается впервые, то находиться в проруби можно не более 20-30 секунд. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что крещенские купания 18-19 января пройдут в городе на 46 площадках.

https://ria.ru/20230117/pogoda-1845339168.html

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здоровье, россия, москва, праздник крещения господня, андрей тяжельников, сергей собянин