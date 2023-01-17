https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845335561.html

Минздрав дал совет людям с хроническими болезнями перед Крещением

Минздрав дал совет людям с хроническими болезнями перед Крещением - РИА Новости, 17.01.2023

Минздрав дал совет людям с хроническими болезнями перед Крещением

При наличии хронических заболеваний не следует погружаться в прорубь целиком, предупредила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T01:05

2023-01-17T01:05

2023-01-17T05:59

религия

здоровье

россия

праздник крещения господня

иисус христос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154957/95/1549579547_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_647ea2642e1b4469a60d111dbb608f9d.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. При наличии хронических заболеваний не следует погружаться в прорубь целиком, предупредила пресс-служба Минздрава."При наличии хронических заболеваний можно умыться в проруби, а не погружаться в воду целиком", — говорится в сообщении. Отмечается, что нужно отказаться от купания при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма или перенесенного инфаркта миокарда.При нырянии в прорубь кратковременный стресс может с высокой вероятностью привести к обострению заболевания с развитием таких тяжелых осложнений, как инфаркт миокарда, гипертонический криз или срыв сердечного ритма, пояснили в Минздраве. Кроме того, не рекомендуется купаться, если у человека есть симптомы респираторных заболеваний, в том числе ОРВИ, гриппа и COVID-19, в особенности — в случае подъема температуры, отметили в пресс-службе. Противопоказано окунание в прорубь и детям до семи лет, добавили в пресс-службе. Готовить организм ребенка старшего возраста к купанию в холодной воде необходимо минимум за год, лучше всего начинать с небольших физических нагрузок, постепенно закаливая детский организм. Резкое погружение неподготовленного ребенка в ледяную воду проруби может вызвать в том числе паническую атаку, в результате чего может произойти остановка дыхания, подчеркнули в Минздраве.Крещение Господне — один из главных христианских праздников. По традиции в ночь на 19 января происходят крещенские купания. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии — крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.

https://ria.ru/20230116/kreschenie-1845068051.html

https://ria.ru/20230114/kupaniya-1844788748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье, россия, праздник крещения господня, иисус христос