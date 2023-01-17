https://ria.ru/20230117/kreschenie-1845335561.html
Минздрав дал совет людям с хроническими болезнями перед Крещением
Минздрав дал совет людям с хроническими болезнями перед Крещением - РИА Новости, 17.01.2023
Минздрав дал совет людям с хроническими болезнями перед Крещением
При наличии хронических заболеваний не следует погружаться в прорубь целиком, предупредила пресс-служба Минздрава. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T01:05
2023-01-17T01:05
2023-01-17T05:59
религия
здоровье
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праздник крещения господня
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. При наличии хронических заболеваний не следует погружаться в прорубь целиком, предупредила пресс-служба Минздрава."При наличии хронических заболеваний можно умыться в проруби, а не погружаться в воду целиком", — говорится в сообщении. Отмечается, что нужно отказаться от купания при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма или перенесенного инфаркта миокарда.При нырянии в прорубь кратковременный стресс может с высокой вероятностью привести к обострению заболевания с развитием таких тяжелых осложнений, как инфаркт миокарда, гипертонический криз или срыв сердечного ритма, пояснили в Минздраве. Кроме того, не рекомендуется купаться, если у человека есть симптомы респираторных заболеваний, в том числе ОРВИ, гриппа и COVID-19, в особенности — в случае подъема температуры, отметили в пресс-службе. Противопоказано окунание в прорубь и детям до семи лет, добавили в пресс-службе. Готовить организм ребенка старшего возраста к купанию в холодной воде необходимо минимум за год, лучше всего начинать с небольших физических нагрузок, постепенно закаливая детский организм. Резкое погружение неподготовленного ребенка в ледяную воду проруби может вызвать в том числе паническую атаку, в результате чего может произойти остановка дыхания, подчеркнули в Минздраве.Крещение Господне — один из главных христианских праздников. По традиции в ночь на 19 января происходят крещенские купания. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии — крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.
https://ria.ru/20230116/kreschenie-1845068051.html
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здоровье, россия, праздник крещения господня, иисус христос
Религия, Здоровье, Россия, Праздник Крещения Господня, Иисус Христос
01:05 17.01.2023 (обновлено: 05:59 17.01.2023)
Минздрав дал совет людям с хроническими болезнями перед Крещением
Минздрав: людям с хроническими болезнями следует лишь умыться в проруби, а не погружаться
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. При наличии хронических заболеваний не следует погружаться в прорубь целиком, предупредила пресс-служба Минздрава.
"При наличии хронических заболеваний можно умыться в проруби, а не погружаться в воду целиком", — говорится в сообщении.
Отмечается, что нужно отказаться от купания при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма или перенесенного инфаркта миокарда.
При нырянии в прорубь кратковременный стресс может с высокой вероятностью привести к обострению заболевания с развитием таких тяжелых осложнений, как инфаркт миокарда, гипертонический криз или срыв сердечного ритма, пояснили в Минздраве.
Кроме того, не рекомендуется купаться, если у человека есть симптомы респираторных заболеваний, в том числе ОРВИ, гриппа и COVID-19, в особенности — в случае подъема температуры, отметили в пресс-службе.
Противопоказано окунание в прорубь и детям до семи лет, добавили в пресс-службе. Готовить организм ребенка старшего возраста к купанию в холодной воде необходимо минимум за год, лучше всего начинать с небольших физических нагрузок, постепенно закаливая детский организм. Резкое погружение неподготовленного ребенка в ледяную воду проруби может вызвать в том числе паническую атаку, в результате чего может произойти остановка дыхания, подчеркнули в Минздраве.
Крещение Господне — один из главных христианских праздников. По традиции в ночь на 19 января происходят крещенские купания. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии — крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа
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