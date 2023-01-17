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Спрос россиян на займы для погашения кредитов упал до минимума
Спрос россиян на займы для погашения кредитов упал до минимума - РИА Новости, 17.01.2023
Спрос россиян на займы для погашения кредитов упал до минимума
Спрос россиян на займы для погашения кредитов в прошлом году упал до минимума за три года: доля таких запросов от общего количества составила лишь 6,2%,... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T06:05
2023-01-17T06:05
2023-01-17T06:09
экономика
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спрос россиян на займы для погашения кредитов в прошлом году упал до минимума за три года: доля таких запросов от общего количества составила лишь 6,2%, говорится в исследовании микрофинансовой организации Moneyman, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В 2020 году доля запросов на погашение уже имеющихся банковских кредитов составляла 8,6%, в 2021 году - 10,5%, в 2022 году - 6,2%, достигнув таким образом минимального за три года значения", - подсчитали аналитики. Отмечается, что минимальное в 2022 году значение было зафиксировано в марте и октябре - 4,4% и 4,6% соответственно. При этом в "пандемийном" 2020 году минимальное значение отмечалось в апреле на уровне 6,5%, а в "восстановительном" 2021 году показатель не опускался ниже 9,5%. Кроме того, свою роль в 2022 году сыграли и кредитные каникулы, о наличии которых люди были осведомлены лучше, чем в пандемию. "Те, у кого были кредиты, активнее пользовались этим механизмом вместо увеличения долговой нагрузки посредством перекредитования", - добавил гендиректор компании Сергей Весовщук.
https://ria.ru/20221231/avtokredit-1842596432.html
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экономика, россия
06:05 17.01.2023 (обновлено: 06:09 17.01.2023)
Спрос россиян на займы для погашения кредитов упал до минимума
Moneyman: спрос россиян на займы для погашения кредитов упал до минимума за три года
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спрос россиян на займы для погашения кредитов в прошлом году упал до минимума за три года: доля таких запросов от общего количества составила лишь 6,2%, говорится в исследовании микрофинансовой организации Moneyman, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В 2020 году доля запросов на погашение уже имеющихся банковских кредитов составляла 8,6%, в 2021 году - 10,5%, в 2022 году - 6,2%, достигнув таким образом минимального за три года значения", - подсчитали аналитики.
Отмечается, что минимальное в 2022 году значение было зафиксировано в марте и октябре - 4,4% и 4,6% соответственно. При этом в "пандемийном" 2020 году минимальное значение отмечалось в апреле на уровне 6,5%, а в "восстановительном" 2021 году показатель не опускался ниже 9,5%.
"Подобная динамика во многом обусловлена общим падением объемов кредитования в 2022 году и темпами его восстановления, к уровню 2021 года оно так и не вернулось. Кредиты дорожали на фоне роста ключевой ставки, банки ужесточали скоринг, в совокупности это снизило доступность кредитов для населения", - объясняют аналитики.
Кроме того, свою роль в 2022 году сыграли и кредитные каникулы, о наличии которых люди были осведомлены лучше, чем в пандемию. "Те, у кого были кредиты, активнее пользовались этим механизмом вместо увеличения долговой нагрузки посредством перекредитования", - добавил гендиректор компании Сергей Весовщук.