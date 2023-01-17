https://ria.ru/20230117/kredit-1845344526.html

Спрос россиян на займы для погашения кредитов упал до минимума

Спрос россиян на займы для погашения кредитов упал до минимума - РИА Новости, 17.01.2023

Спрос россиян на займы для погашения кредитов упал до минимума

Спрос россиян на займы для погашения кредитов в прошлом году упал до минимума за три года: доля таких запросов от общего количества составила лишь 6,2%,... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T06:05

2023-01-17T06:05

2023-01-17T06:09

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156155/07/1561550707_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ffbbfba89891dfd22f02700732c15a52.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Спрос россиян на займы для погашения кредитов в прошлом году упал до минимума за три года: доля таких запросов от общего количества составила лишь 6,2%, говорится в исследовании микрофинансовой организации Moneyman, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В 2020 году доля запросов на погашение уже имеющихся банковских кредитов составляла 8,6%, в 2021 году - 10,5%, в 2022 году - 6,2%, достигнув таким образом минимального за три года значения", - подсчитали аналитики. Отмечается, что минимальное в 2022 году значение было зафиксировано в марте и октябре - 4,4% и 4,6% соответственно. При этом в "пандемийном" 2020 году минимальное значение отмечалось в апреле на уровне 6,5%, а в "восстановительном" 2021 году показатель не опускался ниже 9,5%. Кроме того, свою роль в 2022 году сыграли и кредитные каникулы, о наличии которых люди были осведомлены лучше, чем в пандемию. "Те, у кого были кредиты, активнее пользовались этим механизмом вместо увеличения долговой нагрузки посредством перекредитования", - добавил гендиректор компании Сергей Весовщук.

https://ria.ru/20221231/avtokredit-1842596432.html

https://ria.ru/20230113/tinkoff-1844633752.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия