https://ria.ru/20230117/koronavirus-1845385743.html

В России за сутки госпитализировали 877 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 877 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2023

В России за сутки госпитализировали 877 человек с COVID-19

Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T11:05

2023-01-17T11:05

2023-01-17T11:05

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 877 человек - на 141,6% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 66 субъектах, снижение — в 10 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах. "Выздоровело за сутки 4933 человека, или на 42,3% больше в сравнении с 16 января 2023 года. Выявлено 4042 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230117/vaktsinatsiya-1845376128.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия