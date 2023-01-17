https://ria.ru/20230117/koronavirus-1845385743.html
В России за сутки госпитализировали 877 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 877 человек с COVID-19 - РИА Новости, 17.01.2023
В России за сутки госпитализировали 877 человек с COVID-19
Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T11:05
2023-01-17T11:05
2023-01-17T11:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умерли 45 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 877 человек - на 141,6% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 66 субъектах, снижение — в 10 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах. "Выздоровело за сутки 4933 человека, или на 42,3% больше в сравнении с 16 января 2023 года. Выявлено 4042 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 45 человек", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230117/vaktsinatsiya-1845376128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Россия
В России за сутки госпитализировали 877 человек с COVID-19
В России за сутки выявили более четырех тысяч новых случаев заражения коронавирусом