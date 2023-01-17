https://ria.ru/20230117/kontraktnik-1845379657.html
В Челябинске контрактник получил пять лет колонии за самоволку
В Челябинске контрактник получил пять лет колонии за самоволку - РИА Новости, 17.01.2023
В Челябинске контрактник получил пять лет колонии за самоволку
Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы контрактника, самовольно оставившего воинскую часть и уклонившегося от частичной... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T10:37
2023-01-17T10:37
2023-01-17T10:37
происшествия
челябинск
россия
чебаркуль
частичная мобилизация в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы контрактника, самовольно оставившего воинскую часть и уклонившегося от частичной мобилизации, сообщила инстанция. По данным суда, 19 мая рядовой без разрешения командования не явился к месту службы в Чебаркуль, а убыл в Челябинск. Впоследствии, зная, что 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация, продолжал находиться в самоволке до 29 сентября, когда был обнаружен сотрудниками МВД на территории Копейского городского округа (Челябинская область) и доставлен в военную комендатуру. "Челябинский гарнизонный военный суд… рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Его осудили по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период мобилизации). Мера пресечения обвиняемому в виде наблюдения командования воинской части изменена на заключение под стражу, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221101/otvetstvennost-1828473030.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, чебаркуль, частичная мобилизация в россии
Происшествия, Челябинск, Россия, Чебаркуль, Частичная мобилизация в России
В Челябинске контрактник получил пять лет колонии за самоволку
В Челябинске контрактник получил пять лет колонии за уклонение от мобилизации
ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы контрактника, самовольно оставившего воинскую часть и уклонившегося от частичной мобилизации, сообщила инстанция.
По данным суда, 19 мая рядовой без разрешения командования не явился к месту службы в Чебаркуль
, а убыл в Челябинск. Впоследствии, зная, что 21 сентября в РФ
была объявлена частичная мобилизация, продолжал находиться в самоволке до 29 сентября, когда был обнаружен сотрудниками МВД на территории Копейского городского округа (Челябинская область
) и доставлен в военную комендатуру.
"Челябинский гарнизонный военный суд… рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Его осудили по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период мобилизации).
Мера пресечения обвиняемому в виде наблюдения командования воинской части изменена на заключение под стражу, добавляется в сообщении.